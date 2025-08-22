EN VIVO
Allanamiento en Caleta Olivia: detuvieron a dos hombres por un violento robo en la vía pública

La División de Investigaciones realizó un operativo en el barrio céntrico que permitió esclarecer un asalto ocurrido días atrás. Dos sospechosos quedaron detenidos y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Un operativo policial realizado este jueves al mediodía en Caleta Olivia permitió la detención de dos hombres vinculados a un violento robo registrado días atrás en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho investigado ocurrió cuando un joven caminaba por las inmediaciones de las calles Independencia y Presidente Perón, y fue interceptado por dos sujetos que lo golpearon para sustraerle el teléfono celular antes de darse a la fuga.

A partir de la denuncia, la División de Investigaciones inició las pesquisas que derivaron en órdenes de allanamiento y requisas personales, libradas por el Juzgado de Instrucción N°1 local. El procedimiento se concretó en un domicilio de calle Lavalle al 2000, ocupado por Javier Alejandro Serrano, donde se incautaron elementos de interés para la causa.

Como resultado, Serrano y Jesús Emanuel Belarde fueron detenidos en carácter de incomunicados. Belarde fue interceptado en la vía pública, mientras que el allanamiento en la vivienda se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales, Comisaría Primera, División Comando de Patrulla y Gabinete Criminalístico.

Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento forma parte del trabajo articulado dispuesto por el Ministerio de Seguridad para dar respuestas rápidas a la comunidad frente a hechos de robo y otros delitos.

