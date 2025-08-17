Allanamiento con resultados positivos en El Calafate

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, en horas de la mañana del día 16 de agosto del corriente año, personal de la División de Investigaciones de El Calafate, con la colaboración de la División Fuerzas Especiales de Río Gallegos, llevó a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1.



Dicho procedimiento se encuentra vinculado a un hecho ocurrido en el interior de un local bailable, donde se habría utilizado un arma de fuego.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de dos armas de fuego (una tipo revólver y otra tipo carabina), municiones, vainas servidas, y teléfonos celulares.



Asimismo, se realizaron actuaciones complementarias con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Río Gallegos, dado que, mientras los efectivos inspeccionaban el interior de la vivienda en búsqueda de elementos relacionados con la causa principal, se hallaron sustancias y elementos presuntamente vinculados a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).



Se procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa. En el marco de estas actuaciones, cuatro personas mayores de edad fijaron domicilio, quedando a disposición de la Unidad Fiscal Federal interviniente.



En relación con las actuaciones ordenadas por la Justicia Ordinaria, se dispuso la detención, en carácter de incomunicado, de una persona de sexo masculino, quien fue alojada en la División Comisaría Primera de El Calafate.



Cabe destacar que el operativo contó además con la colaboración de la División Comando de Patrullas y de la División Comisaría Primera de El Calafate.

División Comunicación y Difusión Policial de la Provincia de Santa Cruz.