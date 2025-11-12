Alicia: “Transformemos desde el amor, como lo hizo Eva”

En un encuentro cargado de memoria, reflexión y compromiso territorial, desde el Auditorio Municipal de Malvinas Argentinas, la senadora nacional Alicia Kirchner presentó el libro “Pensamiento y obra de Eva Perón”, junto al intendente Leo Nardini y los historiadores a cargo de este recopilación editada por La Hendija.

La obra, fruto de una investigación colectiva impulsada por profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, propone una lectura multidisciplinaria sobre la figura de Eva Perón, su acción política y social, y el rol transformador de la Fundación Eva Perón. Participaron del evento los y las autoras del proyecto, entre ellos Paula Meschini, María Luz Dahul, Victoria Vaporella, Sebastián Failla y Paloma Muñoz, junto a los compiladores Miguel Matías Saba y Nora Bustos.

Durante su exposición, Alicia Kirchner destacó el valor de trastornar desde el amor y jamás desde el odio y recuperar el pensamiento de Evita en la formación de profesionales del Trabajo Social: “Hay que felicitar a este equipo por haber iniciado este proceso de rescate. Esto es importantísimo, porque no existía algo así. Quizás en el Ministerio de Desarrollo Social, en la práctica, pero en la formación faltaba”.

La senadora santacruceña trazó un paralelismo entre el legado de Eva y su propia experiencia en la gestión pública: “Cuando daba una máquina de coser, lo hacía como una herramienta de trabajo. Porque el trabajo es la mejor política social, es dar dignidad a las personas”. Y agregó: “Nos posicionamos en esta obra de Eva Perón, una mujer tan joven que dio tanto. Hay que adecuarse a las nuevas realidades, pero que no se pierda el eje, que es transformador, hacedor, constructor: el amor”.

Leo Nardini, anfitrión del acto, expresó su reconocimiento a la trayectoria de Kirchner: “Lo que venimos haciendo en Malvinas Argentinas hace diez años lo aprendimos trabajando con Alicia. Fue la mejor alumna de eso que quiso llevar adelante Evita y después Cristina”.

Al cierre, el intendente entregó una placa de reconocimiento a la senadora por su sensibilidad y compromiso con la inclusión: “Forjaron los caminos que hoy honran estos 30 años de Malvinas Argentinas”.

La presentación de Pensamiento y obra de Eva Perón se consolidó como un espacio de reflexión colectiva sobre el rol del Estado, la justicia social y el amor como eje transformador de las políticas públicas. Una obra que interpela desde el presente y mantiene viva la memoria de Eva en el corazón del pueblo argentino.