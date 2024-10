Alicia solicitó al Ejecutivo Nacional información sobre las operaciones de YPF en Santa Cruz

La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner presentó un proyecto solicitando sobre la inversión y la operatividad de los equipos de torres de la empresa estatal en nuestro territorio. “La desfinanciación y los recortes presupuestarios este año afectan negativamente al sector, poniendo en riesgo el desarrollo y continuidad de proyectos estratégicos”, subrayó la legisladora nacional.

En el marco de su tarea legislativa, la senadora santacruceña Alicia Kirchner presentó un proyecto solicitando información al Ministerio de Economía de la Nación sobre la situación de la inversión presupuestaria de la empresa estatal YPF en Santa Cruz.



En este sentido, puntualizó el requerimiento de información sobre la cantidad de Equipos de Torre de YPF S.A operativos en la actualidad. En el proyecto detalla que la información requerida se centra específicamente en la actividad de los siguientes equipos: 5 equipos perforadores, 12 equipos de Work Over y 17 equipos de Pulling y Flush By. Todos ellos se encuentran instalados en la provincia.



Además pidió detalles del monto de inversión realizado durante los años 2023 y 2024 y el grado de ejecución del presupuesto destinado a esta actividad. “Estos datos son esenciales para evaluar la eficiencia de las inversiones realizadas y el impacto que tuvieron en el desarrollo de la industria en la provincia”, enfatizó la senadora de Unión por la Patria.



Y añadió: “Este tipo de información permitirá tener un panorama claro sobre la operatividad y el estado de la infraestructura necesaria para mantener y mejorar la producción de hidrocarburos”.



En otro tramo, mencionó que la gestión de YPF. S.A en 2023 fue clave para el desarrollo de importantes proyectos como el del Yacimiento “Palermo Aike”, una de las áreas con mayor potencial para la exploración y explotación de hidrocarburos No Convencionales en la región.



“La estrategia implementada por YPF en dicho período permitió avanzar significativamente en la exploración de esta área, contribuyendo no solo al crecimiento productivo, sino también al fortalecimiento de la posición de la Argentina en el escenario energético mundial”, remarcó Kirchner.



También hizo hincapié en que en el mismo periodo YPF S.A incrementó sus inversiones por encima de las proyecciones iniciales. Al respecto dio como ejemplo, que en Los Perales se comprometieron U$S 248 millones, pero la inversión real proyectada alcanzó los U$S 282 millones; y en Cañadón León la inversión superó los U$S 397 millones frente a un compromiso original de U$S 336 millones.



“La desfinanciación y los recortes presupuestarios en el presente año afectan negativamente al sector, poniendo en riesgo el desarrollo y continuidad de proyectos estratégicos” afirmó Alicia Kirchner, a la vez que sostuvo: “La falta de financiamiento adecuado limita la capacidad operativa y la inversión en tecnología e infraestructura necesaria para la explotación eficiente de los recursos hidrocarburíferos”.

Asimismo, destinó un apartado al impacto de la desfinanciación en el empleo: “La reducción de inversiones puede traducirse en menos oportunidades laborales y en la precarización de las condiciones de trabajo en un sector que depende de la estabilidad y continuidad de las operaciones”.



“La actividad hidrocarburífera no solo tiene un impacto directo en la producción de energía, sino también en el empleo y el desarrollo económico de las regiones involucradas. Por ello, es necesario asegurar que los recursos destinados a esta actividad estén siendo bien utilizados y que los proyectos en curso se estén ejecutando de manera eficiente”, concluyó la senadora.