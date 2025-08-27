Alicia recibió a deportistas distinguidos por el Senado Nacional





La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, participó del acto de entrega de reconocimientos a deportistas destacados que obtuvieron premios internacionales durante el año 2025. Previamente recibió a la santacruceña Abril Ortega (Patinaje Artístico) y a Karen Elizabeth “Burbuja” Carabajal (Boxeo), cuyas trayectorias reflejan esfuerzo, excelencia y compromiso con sus disciplinas. También fue distinguido el nadador riogalleguense Matías Díaz

La ceremonia, organizada por la Comisión de Deportes del Senado de la Nación, tuvo lugar en el Congreso y se entregó diploma de honor a 650 atletas de todo el país que han representado a la Argentina en competencias de alto nivel. En este marco, previamente la senadora recibió en su despacho especialmente a la referentes del deporte santacruceño: Abril Ortega

La joven patinadora artística de Río Gallegos, fue reconocida por sus logros internacionales que la posicionan como una de las principales exponentes del patinaje argentino. Con tan solo 18 años, ha sido convocada por la Selección Nacional y entrenó con técnicos de renombre como Luca D’Alissera. En 2025 se consagró campeona sudamericana en los IV Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas realizados en Brasil, obteniendo medallas de oro en los programas corto y largo. En 2024 fue campeona panamericana en Colombia y logró el sexto puesto en el Mundial World Skate en Italia. Su carrera internacional comenzó en 2021 con una medalla de bronce en el Panamericano Junior en Ecuador. Abril fue distinguida como la Mejor Deportista del Año 2024 en Río Gallegos y continúa su preparación para el Campeonato Nacional Absoluto en San Juan y el Mundial de Patinaje Artístico en Beijing, China, donde representará nuevamente a la Argentina.



También mantuvo un encuentro con Karen Elizabeth “Burbuja” Carabajal, boxeadora profesional y psicóloga formada en la UBA, con posgrado en drogadependencias. Su carrera deportiva comenzó a los 16 años en el Almagro Boxing Club y debutó profesionalmente en 2013. Ha conquistado cinco títulos: campeona argentina y latinoamericana superpluma (CMB), título subcontinental superpluma (OMB), y en junio de 2025 obtuvo el título latino ligero (OMB) tras vencer por nocaut técnico a Micaela Domínguez en Cutral Có. En 2022 disputó una pelea mundialista frente a Katie Taylor en Londres, por los cuatro títulos mundiales ligeros, en un combate que marcó su primera derrota profesional. Karen combina el deporte de alto rendimiento con una sólida formación académica y un fuerte compromiso social. Su historia fue retratada en el documental “Burbuja”, dirigido por Pablo Stigliani y estrenado en el BAFICI 2025, que muestra su vida desde una mirada íntima y sin artificios.



Además fue distinguido con el diploma de honor, Matías Díaz Hernández (natación en aguas abiertas), que no pudo estar presente en la ceremonia porque se encuentra en competencia. Oriundo de Río Gallegos, fue distinguido por su reciente consagración en la 71ª edición de la Traversée du lac St-Jean en Canadá, una de las pruebas más exigentes del circuito internacional. Completó los 32 km en 7 horas y 9 minutos sin traje de neopreno, siendo el primer argentino en lograrlo en más de dos décadas. En 2024 rompió el récord mundial en el cruce del Río de la Plata (42 km) con un tiempo de 8h 51m 46s.

También fue campeón de la maratón Santa Fe–Coronda y ganador de etapa de la Copa del Mundo en Macedonia. Matías comenzó a nadar a los cuatro años en el club Hispano Americano y, tras recibirse de kinesiólogo, eligió dedicarse plenamente a la natación. Entrena más de diez veces por semana y se preparó en Roma junto al equipo de la selección italiana para afrontar las condiciones extremas de las competencias. Además, impulsa campañas de concientización ambiental junto a la fundación Por el Mar, destacando la importancia de los bosques de macroalgas para la salud del ecosistema marino.

Al respecto, la senadora Alicia Kirchner expresó su orgullo por el talento santacruceño y destacó que “estos jóvenes son el reflejo de una provincia que se esfuerza, que sueña y que conquista escenarios internacionales. Su compromiso con el deporte y con la comunidad nos inspira a seguir construyendo una Santa Cruz más inclusiva, más justa y más orgullosa de sus talentos”.