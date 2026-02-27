Alicia Kirchner: “El agua es vida: yo apuesto a la vida y también a las reglas claras”



La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, rechazó el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno y advirtió que la iniciativa vulnera la soberanía hídrica y representa un retroceso institucional.

En la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación, Alicia Kirchner cuestionó con firmeza el dictamen que busca modificar la Ley de Glaciares. “La ciencia advierte pero el Gobierno sigue avanzando y atropellando, y lo más claro de lo que estoy diciendo es este dictamen que circuló hace unos minutos, que por lo poco que pude leer realmente es un adorno, pero no se toca el tema de fondo”, señaló.



La senadora santacruceña denunció la falta de seriedad en el tratamiento legislativo y alertó sobre los intereses corporativos detrás de la reforma: “El mundo necesita del agua. Nuestra provincia y la Argentina es la tercera reserva de agua. Cómo no la van a mirar algunas multinacionales o corporaciones.” Recordó además la experiencia minera de Santa Cruz bajo reglas claras y respeto ambiental: “Hace 28 años empezamos a trabajar en el Cerro Vanguardia. Se cuidó el ambiente, se trabajó en la biodiversidad, en el respeto de todo lo que corresponde. No sigan en este camino.”



Kirchner subrayó la importancia estratégica del recurso hídrico: “Nuestras aguas son vida y caminar con este desorden institucional en una ley como esta me da muchísima pena. El agua potable es fundamental como recurso hídrico, es fundamental para la siembra, es fundamental para la vida.” También cuestionó la negación del cambio climático: “Negar el cambio climático, señor presidente, es una barbaridad. El cambio climático está, el calentamiento global está y el sentido de lo colectivo no está.”

La senadora reclamó que la ley vuelva a comisión para un debate serio y participativo: “Realmente, si quieren hacer las cosas bien, sería bueno que esta ley vuelva a comisión. Y a escuchar, tanto cuesta escuchar.” En su cierre, fue categórica: “No es cuestión de ganar o perder, es cuestión de darle las respuestas a la gente de nuestro país. Y el agua es vida. Yo apuesto a la vida y también a las reglas claras.”