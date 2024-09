Alicia: “Hay plata para Inteligencia pero no hay para las universidades”

La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner se refirió a los proyectos que se están debatiendo en una nueva sesión del Senado de la Nación: “Un pueblo crece si tiene capacidad crítica y las prioridades de los gobiernos deben estar puestas en su gente”, subrayó.

Este tarde comenzó nueva sesión del Senado de la Nación, en la que está contemplado tratarse diversos temas antagónicos entre sí, como el financiamiento de nuestras universidades, la validación de un decreto que dispone fondos millonarios para la SIDE para supuestas acciones de inteligencia; o la Boleta Única de Papel para actos eleccionarios.

A través de la aprobación del presupuesto universitario, es posible otorgar las herramientas mínimas para el funcionamiento de las universitarias y otorgar una recomposición salarial a los docentes y no docentes.

Al respecto, la senadora por Santa Cruz señaló: “Defiendo y defendemos la asignación adecuada del presupuesto universitario” y detalló que en el país hay 61 universitarios y 2.200.000 alumnos.

En este sentido, Kirchner remarcó que estas instituciones: “Están reconocidas por la UNESCO por su calidad de formación, tres premios nobeles argentinos han sido formados en nuestras altas casas de estudios”.

“Tanto la financiación de las universidades como la del sistema de ciencia y tecnología impulsan el desarrollo”, añadió la legisladora y remarcó: “Un pueblo crece si tiene capacidad crítica y las prioridades de los gobiernos deben estar puestas en su gente”.

Asimismo, respecto al DNU de Javier Milei que establece una serie de modificaciones en las estructuras y operaciones de la agencia de inteligencia. Sobre este tema, la legisladora sostuvo: “Pretendieron aprobar esos fondos en una reunión secreta. ¿Cuál es el problema de hacer públicos esos gastos? Obviamente con el voto de una mayoría no lo permitimos”.

Consultada sobre la Boleta Única la senadora afirmó: “No es una prioridad en el contexto y con las urgencias que tiene el país”.

Finalmente, enfatizó: “Nos dicen que no hay plata para las universidades ni para los jubilados, lo que no hay es seriedad para establecer prioridades”.