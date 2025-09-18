Alicia en la Marcha Federal contra el veto que desfinancia al Garrahan y las Universidades: “Lo que importa es que no tengamos un déficit humano”



La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, participó este miércoles de la Marcha Federal en defensa de la educación y la salud pública, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a las leyes que garantizan el financiamiento de instituciones clave como el Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

La movilización, que reunió a gremios, organizaciones sociales y legisladores de todo el país, culminó frente al Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados votó la insistencia sobre las leyes vetadas, logrando revertir el veto presidencial.

Desde el corazón de la movilización, Kirchner expresó: “Esto es una llamada de atención muy fuerte para el Gobierno Nacional. No puede haber gestión si no se pone eje en lo humano, en el desarrollo humano, en la educación, en la salud, en nuestros jubilados, en nuestros discapacitados, en definitiva, en los argentinos y argentinas”.

La senadora santacruceña cuestionó la lógica fiscalista del Ejecutivo: “¿Para qué queremos un país que se desarrolle? Para que se desarrollen los argentinos. Lo contrario, el déficit fiscal es una barbaridad. Lo que importa es que no tengamos un déficit humano”.

En el Congreso, la Cámara de Diputados logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley que restituye el financiamiento al Hospital Garrahan y la ley de financiamiento universitario. La primera votación, sobre la emergencia pediátrica, terminó con 181 votos afirmativos, contra negativos de 60 de La Libertad Avanza y escasos aliados; la segunda redondeó 174 a favor y 67 en contra; la insistencia de ambas leyes deberá pasar por el Senado.

Consultada sobre el futuro político ante este escenario, Kirchner se mostró esperanzada: “Mirá, quiero ser positiva y quiero pensar que va a reflexionar, porque esto es contundente”.

La participación de Alicia Kirchner en la Marcha Federal reafirma su compromiso con los derechos sociales y su defensa activa del federalismo, en un contexto de alta conflictividad institucional y gremial.