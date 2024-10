Alicia: “El libertarismo es la expresión de la brutalidad gestionando”

Ante un auditorio de dirigentes sociales y políticos, docentes y estudiantes de esta universidad pública, la senadora por Santa Cruz brindó una conferencia magistral en la que analizó el impacto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei en los sectores más vulnerables. “El Gobierno tiene legitimidad de origen pero convirtió el apoyo electoral en un cheque en blanco que le está cobrando a sus propios votantes”, subrayó Kirchner.

En esta oportunidad, la Universidad Nacional de Lanús distinguió como Doctora Honoris Causa a la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, ex gobernadora de Santa Cruz y actual senadora nacional, Alicia Kirchner. La distinción fue entregada por el rector Daniel Rodríguez Bozzani, quien destacó su tarea de conducción política pero también su rol académico vinculado a las políticas sociales arraigadas en el territorio.



En esta ocasión, Rodríguez Bozzani repasó la trayectoria de Alicia Kirchner en la gestión pública y también académica: “Tu compromiso con la justicia social y la equidad dejó una huella imborrable en tu comunidad. Siempre fuiste y serás esa guía, ese faro que nos marcó a todos nosotros”.

Asimismo, hizo hincapié que continuar el legado de la santacruceña implica “abrazar ese andar en comunidad, en unidad y no rendirnos”.

“Reafirmamos los valores de seguir construyendo una universidad inclusiva, solidaria y comprometida con el bienestar social”, sostuvo el rector de esta universidad nacional.



El Aula Magna de la Universidad Nacional de Lanús estuvo colmado por dirigentes sociales y políticos, como ministros, intendentes, senadores y diputados nacionales y provinciales y concejales de distintos espacios con los cuáles Alicia Kirchner generó trabajo colectivo para el impulso de distintas políticas sociales. Además se encontraban graduados, docentes, no docentes y estudiantes para los cuáles es una referente en el campo de los derechos sociales.

A su turno, el intendente de Lanús, Julián Álvarez remarcó que esa localidad se sienten “muy orgullosos de vivir este reconocimiento a una persona excepcional” y remarcó su rol como ministra de Desarrollo Social de la Nación a partir de la presidencia de Néstor Kirchner en 2003.

“Alicia encarna la reconstrucción de la patria a partir de 2003. Hoy estamos asistiendo a situaciones de similares características al 2001 y tener hoy con nosotros a uno de emblemas de esa reconstrucción increíble nos da esperanzas”, remarcó el jefe comunal.



Y añadió: “La mejor ministra de Desarrollo Social de la Argentina, como dijo Cristina, y está demostrado porque cuando ingresó al Ministerio habían más de 2 millones de planes y terminó su gestión con 250 mil. No era un ministerio que buscaba ser parche a la tragedia social sino ser integrador de políticas sociales como los programas “Ellas Hacen” o los CIC en todo el país”.

“Es muy importante rescatar la figura de Alicia para que en una reflexión profunda podamos ver la contracara de la destrucción del país que estamos viviendo hoy. De vuelta estamos con más del 60 por ciento de pobreza en el conurbano, de vuelta estamos en el derrumbe y de vuelta vamos a estar en el después”, añadió.

Para finalizar la jornada, Alicia Kirchner brindó la conferencia magistral “Libertades que empobrecen” en la que realizó un análisis de los primeros diez meses de la presidencia de Javier Milei y el impacto de las políticas de ajuste sobre los sectores más vulnerables y la restricción de derechos sociales básicos.

Al abrir su alocución, la senadora afirmó: “Yo creía que ya no volvíamos para atrás. Después de 40 años nos comprometimos con la argentinos y argentinas y sin embargo llegó la motosierra” y remarcó que es un momento de reflexionar desde cada una de las responsabilidades que tenemos.

“La palabra libertad la asociamos a los derechos humanos y sociales. Ahora nos enteramos que la libertad es tan compleja que tiene que ver con otras cosas, tanto que alguien la uso para sumar a personas”, señaló Alicia y subrayó que “la libertad individual si no se conjuga con lo colectivo no nos sirve para nada”.



En este sentido, explicó que “el libertarismo aísla, no construye vínculos” ya que “tiende a explicar de manera simple y superficial los procesos históricos, sociales y culturales”. A la vez que remarcó: “El libertarismo es la expresión de la brutalidad gestionando”.

En otro tramo, se refirió a las bases electorales que llevaron a Milei a la Presidencia y subrayó:

“En Argentina hackearon a la democracia” y a la vez resaltó que “El gobierno tiene legitimidad de origen pero convirtió el apoyo electoral en un cheque en blanco que le está cobrando a sus propios votantes”.

A partir de las contradicciones de los discursos de campaña y las medidas concretas que se tomaron desde el poder, Kirchner concluyó: “La casta era el ciudadano”.

“La libertad libertaria empobrece”, subrayó y explicó que “se sucede en el odio, la sacralización del mercado, los programas de ajuste, la desinformación”.

“El libertarismo trabaja para las elites, para las verdaderas castas. Y nos venimos a enterar que el líder de la casta es el propio Presidente”, enfatizó.

En el tramo final de su discurso le dio un mensaje a los estudiantes y docentes universitarios a quienes les pidió no bajar los brazos: “Yo sé que muchos piensan como yo y otros diferente pero sé que todos están comprometidos con su educación. Todos son estudiantes que tienen que enriquecerse porque son los que continuarán construyendo la Argentina y serán mejores que nosotros en el camino de conseguir las transformaciones necesarias”.