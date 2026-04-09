Alicia: “El INDEC debe ser autónomo de los gobiernos de turno”

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, presentó hoy en la sesión ordinaria del Senado una cuestión de privilegio para reclamar la autonomía del INDEC y denunciar la manipulación de estadísticas oficiales .

En la sesión ordinaria del Senado de la Nación, la legisladora señaló que los indicadores actuales no reflejan la realidad social y económica del país, lo que distorsiona las políticas públicas y agrava el impacto del ajuste sobre jubilados, trabajadores y familias vulnerables. La iniciativa fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.



En el inicio de su exposición, Kirchner subrayó la importancia de contar con datos confiables para orientar las políticas públicas: “De alguna manera los resultados que da este instituto son los que orientan las políticas públicas y si esos resultados están tan cuestionados, las políticas públicas tampoco se cumplen como deberían ser”.



La senadora cuestionó la metodología utilizada para medir pobreza e indigencia, recordando que se basa en instrumentos desactualizados y subrayó que “la pobreza se mide a través de la canasta básica y la indigencia a través de la canasta alimentaria. En mi provincia, por ejemplo, los últimos resultados dieron que había bajado la pobreza, pero subió la indigencia. Los instrumentos que se toman son de hace 22 años, año 2004.”



Para ejemplificar el impacto de las políticas actuales, Kirchner presentó datos sobre tarifas en Santa Cruz: “El incremento para los altos ingresos fue del 3,48%, para los bajos ingresos el 845%. Con respecto al gas, para los altos ingresos el 802%, para los ingresos medios el 1.756%, y para los bajos ingresos el 2.093%. ¿Dónde está el análisis? ¿En base a qué se hace?”



La senadora también denunció el discurso oficial que divide a la sociedad entre “merecedores” y “no merecedores”, calificando esa narrativa como deshumanizante: “Este Gobierno dice que los no merecedores son parásitos, mandriles, domados, embaselinados, degenerados, terroristas, inútiles, mogólicos, bestias ignorantes. La verdad que de esta manera no podemos trabajar porque es algo deshumanizante. Nosotros tenemos que trabajar con los argentinos y las argentinas, con las personas y sus derechos”.



En su cierre, Kirchner insistió en la necesidad de reformular el organismo: “El INDEC hay que reformularlo. Tiene que ser realmente un organismo independiente. Hoy está intervenido. Tenemos que trabajar con toda la seriedad en esto, en hacer un organismo independiente más allá del gobierno de turno, sea de una ideología o sea de cualquier otra ideología. Tiene que ser autónomo e independiente”. Y agregó: “Las estadísticas pueden servir, ayudan, nos ayudan, pero con las estadísticas, con los números no se come.”



La cuestión de privilegio presentada por Alicia Kirchner fue remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se analizará la propuesta de garantizar la independencia del INDEC como condición indispensable para diseñar políticas públicas basadas en datos reales y confiables.