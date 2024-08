Alicia: “El ajuste lo están pagando los trabajadores y los sectores más vulnerables”

La senadora Alicia Kirchner remarcó que la disminución real del 35 por ciento de los gastos totales del Estado impacta en las jubilaciones, los subsidios, los programas sociales y se refleja directamente en el aumento de la pobreza y especialmente, en más de un millón de niños y niñas que se van a dormir sin cenar, según datos de UNICEF.

“Hasta aquí, la motosierra sólo apunta a los más vulnerables”, añadió la legisladora.

Tal como lo viene advirtiendo desde el Congreso de la Nación, la senadora Alicia Kirchner remarcó que las políticas de Javier Milei están afectando a las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables del país, sobre quienes impacta la retracción del Estado.

Para ello, realizó un análisis del avance del presupuesto ejecutado remitido por el Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional el pasado 3 de julio y remarcó: “Estas cifras expresan que los recortes y la destrucción del Estado empobrecen a las familias y dejan desprotegidos a los más vulnerables”.

Al respecto, realizó un análisis a partir de información del Ejecutivo Nacional, durante junio, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $7,7 billones, marcando un incremento nominal de 140,7 por ciento con relación al año pasado. Pero al descontar la inflación se observa una disminución real en estos gastos del 35,2 por ciento. Luego de 3 meses en que el ajuste se había ubicado entre 20 y 30 puntos, se retomó el nivel de ajuste del primer bimestre, superando los 35 puntos.

Esta disminución real del 35 por ciento de los gastos totales impacta en las jubilaciones, los subsidios de transporte y tarifas y a los programas sociales. “Esto demuestra que el superávit que tanto declaman es ficticio cuando el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones”, indicó.

Libertades que empobrecen. Más de la mitad de los argentinos, bajo el umbral de la pobreza.

La senadora remarcó que estos datos se reflejan en el aumento de la pobreza y especialmente en infancias que según datos de UNICEF un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar. La organización de protección a las infancias advierte que más de siete millones de chicas y chicos viven en la pobreza en Argentina. A la vez, la pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% de la población en el primer trimestre del 2024, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Indec.

“Cuando el Estado se ausenta, los más vulnerables son los que más sufren. Los datos de Unicef, UCA e Indec alertan sobre el aumento del hambre y la pobreza. El desmantelamiento de políticas públicas de protección social y los recortes masivos de inversiones del Estado retraen la actividad económica pobreza, son Libertades que empobrecen”, remarcó la senadora en sus redes sociales.

PRESUPUESTO NACIONAL

En cuanto al derrumbe interanual de los egresos, la senadora indicó que se atribuye principalmente (por su peso sobre el total) a la Licuación de los haberes de los jubilados, que caen 17,8% en términos reales; a la nula ejecución de obras públicas (-74,4%); y a recortes en los subsidios a los servicios públicos (-74,2%).

También advirtió sobre los subsidios y señaló que aquellos destinados al transporte caen 48,9% interanual, por la eliminación del Fondo Compensador del Interior y por recortes en el AMBA, que impactaron sobre el precio del boleto de colectivo.

En cuanto al sector energético la caída es más profunda: de 81,2%, impactando en las tarifas. No se realizaron pagos a CAMMESA durante el mes de junio.

También la educación superior se vio afectada por el ajuste. A las Universidades Nacionales prácticamente no se le transfirieron recursos durante junio, sufriendo una caída de 82% en términos nominales con respecto a un año atrás, que se profundiza a 95% en términos reales, indica el informe de Alicia Kirchner.

En este punto, cabe destacar que las Universidades en el mes de mayo habían recibido por las actividades “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docentes” y “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal docente y autoridades superiores”, un total de 76 mil millones de pesos y 131 mil millones de pesos, totalizando 206 mil millones de pesos.

Un capítulo especial es el relacionado con los programas sociales en la órbita del Ministerio de Capital Humano. En “Otros programas”, que se recortaron 47 por ciento interanual, se incluyen diversas políticas para los sectores más vulnerables: Tarjeta Alimentar; Transferencias a comedores comunitarios y merenderos; Ex programa “Potenciar Trabajo”; Programa Acompañar y Programa Hogar. En este rubro se destinaron 497 mil millones de pesos en junio, que contrastan con los 708 mil millones de pesos pagados en mayo.

Cabe destacar que, en políticas alimentarias, en junio se devengaron 159.000 millones de pesos que no fueron pagados, y el programa Hogar no tuvo cronograma de pago durante junio.

En el primer semestre de 2024, de cada $100 ajustados, $28,9 correspondieron a recortes en jubilaciones, en segundo lugar, en relevancia lo ocupa la obra pública con $21,9. Le siguen los subsidios, que aportaron $16,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $10,6 y prestaciones sociales con $9,7 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.

En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 72,2%, si bien algunas discrecionales repuntaron con respecto a mayo (de $3.500 millones a $17.400 millones). Este leve incremento se observa en rubros más discrecionales, quizás en el marco de las negociaciones con las provincias por la ley Bases y el “Pacto de Mayo”.