Alicia: “Cierran 30 empresas por día porque no hay consumo”

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la iniciativa implica un retroceso histórico, precariza derechos y agrava la situación de provincias como Santa Cruz, donde la desocupación ya alcanza los dos dígitos. “Esta es una reforma que tiende a esclavizar más al trabajador, afirmó



En una jornada marcada por la tensión dentro y fuera del Congreso, el Senado está debatiendo la sanción definitiva de la reforma laboral enviada por Diputados. La sesión se desarrolla en medio de movilizaciones sindicales y sociales en las calles, mientras el oficialismo busca convertir en ley uno de los proyectos centrales de su programa. El dictamen llegó con modificaciones, entre ellas la eliminación del artículo 44 que reducía los pagos por licencias médicas, pero la oposición denunció que el texto mantiene un sesgo regresivo sobre los derechos de los trabajadores.



Durante su intervención, Kirchner señaló: “Las empresas no cerraron por los derechos laborales, sino por la falta de consumo. El cierre de FATE es un símbolo de esas 21.300 microempresas que cerraron a lo largo de este último tiempo. Calculábamos más o menos unas 30 empresas por día.”

También mencionó la eliminación del Estatuto del Periodista: “Eso me parece una barbaridad, un ataque hacia la libertad de prensa, es coacción”.



La senadora santacruceña destacó la situación crítica de su provincia: “En mi provincia estoy sumamente preocupada, porque por medidas que ha tomado este Gobierno Nacional, tenemos dos dígitos de desocupación. El Gobierno Nacional debería poner en marcha las represas y se sigue demorando, y son 2.200 trabajadores. En mi provincia se viven cerrando todos los días comercios.”



Kirchner también alertó sobre el impacto de la reforma en los trabajadores de plataformas digitales: “Ayer estaba leyendo que el fundador de Twitter y después del CEO Block había echado 4.000 personas. Amazon va a cerrar cerca de 30.000 trabajadores. Esto es una reconfiguración laboral. Esta ley que hoy se quiere aprobar también está trazada si pensamos en lo que se pretende imponer en algunos países que queremos imitar.”



Finalmente, recordó la lucha histórica de los peones rurales en la Patagonia Rebelde: “En el año 1921, 1922, los peones rurales luchaban por mejores condiciones de trabajo. Fueron fusilados 1.500 en un gobierno democrático. Volver 100 años para atrás, solamente querían 8 horas de trabajo. Ahora pasamos a las 12, al banco de horas y una serie de complejidades. Esta es una reforma que tiende a esclavizar más al trabajador.”



Con contundencia, cerró su exposición: “El trabajador es el que construye dignidad. El trabajo es el mejor organizador social, porque no solamente construye esa dignidad para la familia, para la comunidad, sino también para el país. Esta ley realmente va para atrás. Es esclavista, no tiene una mirada en el trabajador.”