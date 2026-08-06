Alicia advirtió que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada implica pérdida de soberanía nacional

La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, fijó su postura ante el proyecto de ley denominado por el Gobierno como “inviolabilidad de la propiedad privada”, que será tratado mañana en el Senado. La legisladora encabezó la reunión plenaria conjunta de las comisiones de Población y Desarrollo Humano e Industria y Comercio, y al finalizar el encuentro brindó declaraciones en las que alertó sobre los riesgos que la iniciativa representa para la Patagonia y para el país.

Kirchner señaló que la aprobación de esta ley significaría un retroceso institucional y un grave riesgo para los recursos estratégicos: “Primero que nada es una pérdida de soberanía nacional, pero además estamos violando la Constitución. Esto es gravísimo, por eso quiero agradecerles a todos los argentinos y argentinas que están levantando la bandera de la soberanía nacional. Nuestro país es muy rico en sus tierras, en sus ríos, en sus lagos, pero hay que cuidar este territorio que es muy amplio; hay que cuidar sus fronteras y que sea un espacio, obviamente para los argentinos.”



La senadora santacruceña advirtió que el proyecto abre la puerta a la explotación indiscriminada de recursos naturales: “Acá estamos hablando de grandes tierras, de territorios inmensos que quieren ser aprovechados, como por ejemplo los glaciares, los periglaciares, los lagos o los recursos no renovables como pueden ser la minería, el petróleo, el litio. La Argentina tiene que desarrollar y darle valor agregado a los productos, pero desde la Argentina.”



En relación al impacto ambiental, Kirchner expresó su preocupación por la habilitación del uso comercial de tierras afectadas por incendios: “Para la Patagonia es terrible. Todos somos conscientes de los incendios forestales que ha habido. Tenemos monumentos naturales en El Chaltén, en Calafate, en Perito Moreno, en la Cueva de las Manos. Son riquezas de la Patagonia, riquezas de la Argentina. La verdad que hay que cuidar mucho nuestro territorio y también con los fuegos. Se ha demostrado que hay muchos incendios intencionales, y yo me permito declararlos bajo sospecha. Si quieren desregular la ley, no tengan duda que por algo será.”



Finalmente, la senadora concluyó con un llamado a la defensa del territorio y de la soberanía nacional: “No nos llevemos más sorpresas con este Gobierno. La Argentina nació en una tierra que tiene la obligación de desarrollarse y ser próspera, y eso exige cuidar sus recursos y garantizar que estén al servicio de nuestro pueblo.”