Alerta sanitaria en Santa Cruz por un caso de coqueluche: refuerzan medidas de prevención

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó la emisión de una alerta epidemiológica tras la confirmación de un caso de Coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, en la provincia.

Se trata de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis, que puede generar complicaciones graves, especialmente en bebés menores de un año.Medidas para el sistema de saludAnte este escenario, la cartera sanitaria solicitó a los equipos de salud de toda la provincia intensificar las estrategias de prevención y control.

Entre las principales acciones se destacan el refuerzo de las campañas de vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la detección oportuna de casos sospechosos y la aplicación de tratamientos adecuados.

Desde el Ministerio remarcaron que la vacunación constituye la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar su propagación.

Recomendaciones para la comunidad

Las autoridades sanitarias difundieron una serie de recomendaciones para la población:

Verificar el esquema de vacunación de niños y niñas: dosis a los 2, 4, 6 y 15 meses; refuerzo a los 5 y 11 años.Aplicarse la vacuna durante el embarazo, a partir de la semana 20 de gestación, para proteger al recién nacido.

Revisar y mantener actualizado el carnet de vacunación de toda la familia.

El personal de salud en contacto con menores de un año debe recibir un refuerzo cada cinco años.Mantener una correcta higiene respiratoria y el lavado frecuente de manos.

Consultar de manera inmediata ante síntomas como tos persistente, vómitos posteriores a la tos o contacto con casos confirmados.

Evitar la automedicación y cumplir con el tratamiento indicado por profesionales de la salud.

Limitar el contacto con personas vulnerables, como lactantes, embarazadas o personas inmunocomprometidas, ante la presencia de síntomas respiratorios.

Canales de consulta

Ante dudas o la presencia de síntomas, la población puede comunicarse con el área de Epidemiología a través del teléfono 02966-761521 o por correo electrónico a depto.epidemiologia@gmail.com.

Prevención y responsabilidad colectiva

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente recordaron que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a las personas más vulnerables, por lo que insistieron en la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación y sostener las medidas de prevención.