Alerta naranja por lluvias y amarilla por vientos para Santa Cruz

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este martes 17 de marzo, que incluyen alerta naranja por lluvias para el sudeste de la provincia y alertas amarillas por lluvias y vientos en distintas zonas del territorio santacruceño.

De acuerdo al parte oficial, el sudeste de Santa Cruz, especialmente en la zona costera de Güer Aike, será afectado por lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias para sectores de la meseta de Corpen Aike, meseta de Güer Aike y meseta del Lago Argentino, donde se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 milímetros, con posibles intensificaciones locales.

En paralelo, se encuentra vigente alerta amarilla por vientos para varias regiones de la provincia, incluyendo Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Deseado, Magallanes, Lago Buenos Aires y Río Chico, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Ante este escenario meteorológico, las autoridades provinciales solicitaron a la población extremar las precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Recomendaciones ante alertas meteorológicas

Asimismo, se indican consejos para reducir riesgos:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Desconectar y alejarse de artefactos eléctricos. Cortar el suministro si existe riesgo de ingreso de agua en la vivienda.

No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

Evitar actividades al aire libre y buscar refugio en lugares seguros.

Evitar circular por calles inundadas o zonas afectadas por el agua.

Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados en cada localidad.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En caso de viajar en vehículo durante tormentas intensas, permanecer dentro del automóvil, ya que ofrece protección.

Finalmente, se recordó que ante cualquier emergencia la comunidad puede comunicarse con Protección Civil a través de la línea 103, disponible las 24 horas.