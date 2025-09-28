Alerta Naranja por fuertes vientos en Santa Cruz: se solicita tomar todos los recaudos necesarios

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, solicita a la comunidad tomar recaudos tanto en la zona urbana como en las rutas, con el fin de evitar incidentes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para el sector cordillerano y la costa de Güer Aike en la provincia de Santa Cruz. La misma se extenderá durante gran parte de este domingo 28 de septiembre.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h.

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes junto a distintas áreas del Ministerio de Seguridad como la Superintendencia de Bomberos, la Policía de Santa Cruz, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, trabajaran de manera preventiva y ante los requerimiento de la población ante los fuertes vientos.

En ese sentido solicita a la comunidad:

-Evitar salir a la calle si no es necesario, ya que el desprendimiento de chapas y otros objetos puede representar un peligro.

-No realizar trabajos en altura ni manipular elementos que puedan volarse.

-Restringir la circulación de vehículos livianos, como motos y casillas rodantes, en las rutas afectadas.

-Conducir con precaución, sujetando firmemente el volante y estando atentos a posibles obstáculos en la vía.

Ante cualquier eventualidad, se pueden comunicar al 100 (Bomberos), 911 (Policía) o 103 (Protección Civil).