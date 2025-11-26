Alerta de estafas: la CSS advierte a los afiliados

La Caja de Servicios Sociales informa a todos los afiliados sobre la detección de intentos de estafa en distintas localidades de la provincia. Personas ajenas a la institución están utilizando llamadas y mensajes falsos para solicitar datos personales o simular trámites de la obra social.
Recordá: La CSS NO solicita códigos de seguridad y NO ofrece coberturas por teléfono.
Modalidades detectadas:
- Llamadas telefónicas para pedir información personal o validar supuestos trámites.
- WhatsApp y mensajes donde envíen enlaces o solicitan códigos de verificación.
- Utilizan nombres falsos, imágenes institucionales y perfiles no oficiales para engañar a los afiliados.
- Circulan publicidad en Facebook e Instagram con el nombre “Caja de Servicios Social”.
- Perfil de contacto falso con número 2975443342.
Ante cualquier duda o sospecha:
Atención al Afiliado: 2966748122
Sistema de Reclamos Consultas y Agradecimientos: https://sigede.css.gov.ar/rca/