Alerta de estafas: la CSS advierte a los afiliados

La Caja de Servicios Sociales informa a todos los afiliados sobre la detección de intentos de estafa en distintas localidades de la provincia. Personas ajenas a la institución están utilizando llamadas y mensajes falsos para solicitar datos personales o simular trámites de la obra social.

Recordá: La CSS NO solicita códigos de seguridad y NO ofrece coberturas por teléfono.

Modalidades detectadas:

Llamadas telefónicas para pedir información personal o validar supuestos trámites. WhatsApp y mensajes donde envíen enlaces o solicitan códigos de verificación. Utilizan nombres falsos, imágenes institucionales y perfiles no oficiales para engañar a los afiliados. Circulan publicidad en Facebook e Instagram con el nombre “Caja de Servicios Social”. Perfil de contacto falso con número 2975443342.

Ante cualquier duda o sospecha:

Atención al Afiliado: 2966748122

Sistema de Reclamos Consultas y Agradecimientos: https://sigede.css.gov.ar/rca/