Alerta Amarilla: Se prevén fuertes vientos para este lunes

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes emitió una alerta de nivel amarillo, para este lunes 9 de febrero, en la tarde noche, anticipando ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h en la región. Se insta a la comunidad a tomar precauciones y mantenerse informada.

Este lunes en la tarde noche, las zonas de Guer Aike, Corpen Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico se verán afectadas por vientos fuertes, provenientes del oeste o sudoeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Consultada por este tema, la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, instó a los ciudadanos que estén por viajar por las rutas afectadas a tener precaución. “A su vez en la ciudad, cualquier objeto suelto es necesario ponerlo a seguro, de igual forma que los techos de las casas, chapas y objetos que se tengan para reparar”, previno.

La alerta amarilla preanuncia la posibilidad moderada de daños, por este nivel del aviso. La población debería estar atenta e informarse. En caso de ser necesario, siempre la ciudadanía va a ser informada por los canales oficiales del Gobierno Provincial.

Es importante destacar que, Protección Civil va a estar en estado de alerta, y por cualquier requerimiento la gente puede comunicarse llamando al 103, teléfono de emergencia  que está disponible las 24 horas.

