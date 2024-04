Alejandro “Palito” Mamaní asume como Gerente de Servicios Públicos en Caleta Olivia

Alejandro “Palito” Mamaní, conocido por su trayectoria en la empresa desde temprana edad y su activa participación en la comunidad, ha sido designado como el nuevo Gerente de Servicios Públicos en Caleta Olivia. Con una conexión arraigada desde la infancia y una larga carrera en Servicios Públicos, “Palito” busca aportar una combinación de experiencia y compromiso.

“A la empresa la conozco desde los 5 años. Mi papá me llevaba ahí cuando en ese momento había realmente muy poca gente. Tengo un vínculo grande, y ya a los 18 años ingresé a trabajar en Servicios Públicos. Me jubilé en diciembre del 2021, seguí trabajando en el ámbito privado en varias cosas, porque como saben, mi vida y mi pasión es el fútbol, y sigo trabajando en una escuelita de fútbol que no la pienso dejar, porque me llena de alegría ver a los chicos jugando a la pelota. También trabajé políticamente para la actual gestión de Pablo Carrizo y él mismo me pide que vaya a trabajar a la empresa como su persona de confianza”, compartió Mamaní durante su entrevista con Voces y Apuntes.

“Fue un gran desafío, porque yo estaba trabajando en el área de Deportes. Voy a trabajar ad honorem, porque realmente tengo una buena jubilación y no necesito estar cobrando otro sueldo, sino que es venir a ponerme al servicio de lo que yo puedo hacer y de dar lo mejor desde mi lugar, siempre y cuando me acompañen los que tienen que tomar decisiones políticas para poder tener los recursos y llevar a cabo las grandes demandas que tiene la comunidad. Ya hablamos con la gente de energía para buscar los lugares críticos y estar preparados, también vamos a hablar con saneamiento y cloacas porque antes del invierno tenemos que tener todas las estaciones elevadoras en condiciones para que el agua de las lluvias no se las sature. Hay que hacer un trabajo grande, que dentro de todo lo conozco”, añadió.

“Antes de asumir, fui claro en decir que, sin apoyo económico, sin la posibilidad de comprar dos lamparitas y dos llaves de agua, me avisen para que yo no vaya. Sé como gestionar y sé como hacer. Pero si no hay inversión no se puede hacer nada. Creo en este Gobierno Provincial y Municipal para que lleguen las inversiones para la comunidad. Tenemos que trabajar en equipo, porque todo lo que pasa con la energía, con el agua, o con las cloacas, muchas veces recaen también en la Municipalidad y tenemos que ser parte de entre todos buscar la solución, y de exigir realmente a quienes correspondan que pongan las inversiones necesarias. Hay muchas problemáticas, pero vamos a ir tratar de puntualizando y poder dar soluciones”, concluyó Mamaní.

Con una visión clara y un enfoque en el trabajo en equipo, Alejandro “Palito” Mamaní se prepara para liderar el camino hacia lo que se espera sea una mejora significativa en los servicios públicos de Caleta Olivia.

Escuchá el audio de la entrevista completa: