Alejandro Mamaní: “encontramos una empresa totalmente abandonada”

Alejandro Mamaní, recientemente designado como Gerente de Servicios Públicos en Caleta Olivia, brindó una conferencia de prensa y expresó su preocupación por el estado de abandono en el que encontró la entidad y apuntó contra el Canal local que “desinforman o buscan confundir a la comunidad”.

“Desde que asumí, empecé a informar a través de mi red social personal, porque todo el mundo me conoce, me llama, tiene mi teléfono como un canal más directo”, declaró Mamaní, destacando la importancia de una comunicación rápida y efectiva con los ciudadanos.

Mencionó que, a pesar de haber tenido 21 días de gestión al frente de la empresa, no se considera un improvisado ya que toda su vida trabajó allí y aseguró que su objetivo es trabajar para mejorar la situación. “Primero que encontramos una empresa totalmente abandonada, y no de la gestión anterior, sino ya de otros gobiernos que la dejaron así”, enfatizó.

Respecto a las críticas hacia la gestión actual, Mamaní señaló problemas con la cobertura mediática: “El gerente parece que tiene un problema con la Municipalidad y se la agarra con Servicios Públicos. Si tengo que hacer una denuncia al canal se la voy a hacer”, afirmó.

En cuanto a los problemas específicos detectados, mencionó la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico y la distribución de agua. “En electricidad encontramos falta de mantenimiento y vamos a elaborar proyectos y adquirir detectores de fallas para ser más eficientes”, declaró. Además, destacó que los trabajadores no han recibido ropa de seguridad en más de tres años y apuntó problemas en la distribución de agua debido a la capacidad insuficiente de los conductos.

Para abordar estos problemas, Mamaní anunció que trabajará en la elaboración de proyectos para mejorar la infraestructura y buscará el apoyo del gobierno local y provincial. “No podemos quedarnos en el intento. Yo no vengo a calentar la silla y estoy ad honorem, no cobro un peso por esto, pero vine a ponerle el hombro porque me lo pidió el Intendente”, concluyó.

El nuevo gestor reconoció la gravedad de la situación pero expresó su compromiso para resolver los problemas y mejorar la calidad de los servicios públicos en Caleta Olivia.

Escuchá el audio de la conferencia de prensa: