Aldo Lucero: “Elegir Caleta me llevó a vivir grandes experiencias y oportunidades”

El locutor y ex Presidente de Teleservicios pasó por los micrófonos del programa de Frecuencia Patagonia “En Línea” haciendo un repaso por su trayectoria académica y laboral.



De esta manera Lucero comentó: “Mi paso por la función pública empezó el 13 de Diciembre del 2019, luego de ser convocado por la gestión del Escribano Fernando Cotillo para conducir los destinos de Teleservcios Sociedad del Estado, esto significó la consolidación del conocimiento y de la oportunidad que creí que iba a tener cuando elegí volver a Caleta Olivia. Era un compromiso que crecía día a día no solo por la persona que me brindó la oportunidad, sino también con los vecinos tratando de llevar un servicio de excelencia a sus hogares y con el grupo humano de la empresa l cual me lleve muy gratos recuerdos y conocimientos”



También agrego sobre su paso por el Cine local: “En el medio otro desafío por una cuestión estatutaria tuvimos que asumir la administración y puesta en funcionamiento del Cine Municipal, esto fue donde más trabajo en equipo se necesitó y lo obtuve de parte de todos los trabajadores. Logramos una apertura a la comunidad e incluso brindar el espacio INCAA”.



Y finalmente Aldo Lucero remarcó “Caleta Olivia me ha dado todo junto con mis Padres, los cuales me enseñaron a amar esta Ciudad”.

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA INGRESANDO AL LINK:

https://www.facebook.com/frecuenciapatagonia993/videos/787571033367335