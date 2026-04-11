Alberto Parsons: “Consolidamos el MEC como un espacio que la comunidad ya siente propio”

El Mercado de la Economía Comunitaria se consolida como una política pública que impulsa el consumo local, fortalece a los emprendedores y genera espacios de comercialización en Santa Cruz. La propuesta crece sostenidamente y ya forma parte de la vida comunitaria en Río Gallegos.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, el Gobierno de Santa Cruz continúa fortaleciendo el Mercado de la Economía Comunitaria (MEC) como una herramienta estratégica para promover la producción local, acompañar a los emprendedores y consolidar circuitos de comercialización que impulsen el desarrollo económico en toda la provincia.

En una nueva edición que comenzó este sábado y se extiende hasta el domingo de 15 a 20 horas en el Colegio Secundario Nª 23 “República de Guatemala”, quedó evidenciado que el espacio continúa afianzándose.

Un espacio que integra producción, servicios y comunidad

El secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons, destacó el carácter integral de la propuesta y su crecimiento sostenido: “Es una actividad integrada que permite no solo comprar productos, sino también acceder a servicios como vacunación, trámites de DNI y espectáculos culturales”, explicó.

Asimismo, subrayó el impacto alcanzado desde su implementación: “Comenzamos esta propuesta en 2024 y hoy ya es un espacio que la comunidad tiene arraigado. Para nosotros es un éxito”.

Cómo formar parte del Mercado de la Economía Comunitaria

El MEC reúne a una amplia diversidad de productores y emprendedores, y se consolida como una herramienta clave para fomentar el agregado de valor y la circulación de recursos dentro de la comunidad.

En este sentido, Parsons indicó: “Los emprendedores interesados deben acercarse a la Secretaría de Estado de Economía Social, donde reciben asesoramiento y acompañamiento integral para poder sumarse”.

El proceso incluye visitas a los espacios de producción para evaluar cada emprendimiento. Luego de esa instancia, se incorpora a los participantes a un padrón desde el cual se los convoca a las distintas ediciones del mercado.

Además, para los rubros gastronómicos se exige el cumplimiento de las normativas bromatológicas, como libreta sanitaria y curso de manipulación de alimentos.

Emprender como forma de vida

Entre los participantes, Gabriela Lozano, referente del emprendimiento “Mis 5 Amores”, valoró la importancia del MEC como fuente de ingresos y crecimiento:

“Yo vivo de mi emprendimiento y dependo de poder venir a vender mis productos. Por eso estoy agradecida de que nos vuelvan a convocar”, expresó.

Su propuesta incluye una variedad de productos dulces y salados elaborados de manera artesanal, entre ellos sándwiches, medialunas rellenas, tortas y preparaciones caseras.

En relación al contexto actual, destacó el esfuerzo que implica sostener la producción: “Cuesta mucho por el aumento de los insumos, pero la gente nos acompaña y nos sigue a donde vamos”.

También remarcó el trabajo familiar detrás de cada feria: “Es un esfuerzo grande, trabajamos en familia durante varios días para llegar con todo preparado”.

Una oportunidad para el desarrollo local

Desde la organización remarcaron que el MEC cuenta con un calendario mensual hasta fin de año, lo que permite sostener la participación de los emprendedores y consolidar este espacio como una alternativa concreta de desarrollo económico.

En esa línea, Lozano alentó a otros emprendedores a sumarse: “Es una gran oportunidad. Siempre les digo que se anoten, porque pueden ser convocados y tener una salida laboral como esta”.

De esta manera, el Mercado de la Economía Comunitaria se posiciona como una herramienta estratégica para fortalecer la economía social, promover el trabajo local y acompañar a las familias santacruceñas.