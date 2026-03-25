Agüero anticipó que se ultiman detalles para la puesta en marcha del Juzgado de Faltas en Santa Cruz

El jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz, Comisario General Diego Agüero destacó la acción contra el narcotráfico que lleva adelante la institución que lidera. Asimismo, mencionó los trabajos ejecutados en los meses de época estival, el balance de “Verano Vivo” y las actividades programadas para el aniversario de la Escuela de Policía.

Resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico

El jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz, Diego Agüero, en diálogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos, destacó la realización de una quema histórica de estupefacientes llevada a cabo recientemente en Caleta Olivia, en el marco de operativos conjuntos con la Justicia Federal y fuerzas de seguridad.

En ese sentido, precisó que se incineraron más de 260 kilos de distintas sustancias ilícitas, junto a más de 1.100 plantas de marihuana, secuestradas durante el año 2025. Asimismo, subrayó que más del 80% de la droga destruida fue incautada por la Policía de Santa Cruz, lo que refleja el compromiso y la eficacia del trabajo sostenido en el territorio.

“Se trata de un hecho histórico, no solo por la cantidad, sino porque sintetiza el esfuerzo de todo un año de trabajo articulado entre distintas fuerzas”, remarcó.

Trabajo federal y fortalecimiento institucional

Agüero también participó del primer Consejo de Seguridad organizado por el Ministerio del Interior en la provincia de Córdoba, donde se abordaron ejes estratégicos como la reducción de homicidios dolosos, el narcotráfico, la circulación ilegal de armas y el ciberdelito.

El encuentro permitió intercambiar experiencias con otras jurisdicciones y fortalecer la articulación federal en materia de seguridad, incorporando herramientas y modelos de gestión que contribuyen a optimizar las políticas públicas en la provincia.

Estadísticas que reflejan avances en prevención

En cuanto al análisis comparativo entre 2025 y el primer trimestre de 2026, desde la Jefatura de Policía se destacaron indicadores que evidencian un impacto positivo en las tareas de prevención y control.

En materia de alertas y capturas de personas con pedidos judiciales vigentes, en 2025 se registraron 92 casos, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan 40 personas identificadas, lo que representa un 43,5% del total anual anterior.

Por otra parte, los secuestros de armas pasaron de 21 en 2025 a 112 en los primeros meses de 2026, lo que significa un incremento del 533%, evidenciando una mayor eficacia en los controles.

En tanto, los secuestros de vehículos disminuyeron de 86 durante 2025 a 23 en el primer trimestre de 2026, alcanzando el 26,7% del total anual previo.

Asimismo, se registró un incremento significativo en el dinero en efectivo secuestrado, que pasó de $73.400.000 en 2025 a $127.600.000 en lo que va de 2026, representando un aumento del 174%.

Balance positivo del operativo “Verano Vivo”

Durante la temporada estival, la Policía de Santa Cruz desarrolló un intenso operativo de prevención en rutas y localidades turísticas, en el marco del programa “Verano Vivo”.

En ese contexto, se controlaron más de 150 mil vehículos y se identificaron más de 380 mil personas. Además, se labraron 559 actas de infracción, se registraron 188 retenciones por alcoholemia positiva y se efectuaron 267 secuestros vehiculares.

También se logró identificar a 74 personas con requerimientos judiciales vigentes, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia.

En materia de siniestralidad vial, los registros reflejan una baja incidencia, con intervenciones vinculadas principalmente a vuelcos, colisiones y presencia de animales sueltos en rutas.

Juzgado de Faltas

Por otro lado, se prevé la puesta en funcionamiento de un Juzgado de Faltas vinculado al ámbito de seguridad vial, que permitirá fortalecer las tareas de control y prevención, además de generar recursos destinados al equipamiento policial.

Al respecto, el jefe de Policía, Diego Agüero, indicó que “lo está trabajando el Ministerio de Seguridad y tengo entendido que para el mes de abril ya quiere ponerlo en funcionamiento”, destacando el avance en la implementación de esta iniciativa.

Asimismo, remarcó la importancia de esta herramienta al señalar que “va a ser una herramienta muy útil para la provincia y, sobre todo, para los que trabajamos dentro del Ministerio, ya que nos va a ayudar a prevenir”.

En esa línea, explicó que el nuevo esquema permitirá articular de manera más eficiente el trabajo conjunto con otras áreas: “sabemos que es necesario tener otro tipo de controles, junto con la gente de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial”.

Agüero subrayó que este sistema también tendrá un impacto positivo en el fortalecimiento operativo de la fuerza: “el trabajo de prevención viene de la mano de otras circunstancias, como las multas, que son pagadas por los infractores, y ese recurso va a estar destinado a la compra de equipamiento para el personal que trabaja en la ruta”.

90 años de la Escuela de Policía

El alto jefe policial adelantó que el próximo 4 de junio se celebrarán los 90 años de la Escuela de Policía “Comisario Inspector Eduardo V. Taret”, con una agenda de actividades que incluirá la participación de delegaciones de distintas provincias.

“Tenemos asegurada la presencia de la policía de Tierra del Fuego, de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, inclusive La Pampa, que van a venir cadetes a la formación del acto”, contó y, agregó “también habrá un encuentro recreativo entre los cadetes de fútbol, vóley mixto y una competencia de running por equipos”.

“Queremos que toda la familia policial lo pueda lo pueda compartir, para rememorar viejas historias y encuentros con compañeros y con amigos de la vida y de la institución”, marcó para finalizar el Jefe de Policía, Diego Agüero.