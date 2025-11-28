Aguada del Norte: el proyecto que vuelve a tomar fuerza con el impulso de Aparicio en la Legislatura y el Concejo

El concejal Aparicio volvió a instalar el proyecto “Aguada del Norte” en la agenda pública y legislativa, consolidando un trabajo sostenido que desarrolla tanto en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia como ante legisladores provinciales. En los últimos días, encabezó un encuentro de análisis técnico y político junto a Raúl Isaac Montiel —autor de la propuesta—, vecinos y diputadas y diputados provinciales de Unión por la Patria. La reunión permitió profundizar el tratamiento de la iniciativa hídrica.

Aparicio explicó que el encuentro, realizado vía Zoom, contó con la participación de los vecinos Hugo Suárez y Raúl Isaac Montiel, además de los diputados Eloy Echazú, Carlos Godoy, Agostina Mora y Rocío García. También estuvieron presentes el vecinalista José Nieto y la referente de la UCR, Nadia Sosa. “Fue una reunión necesaria para ordenar información, escuchar a quienes vienen sosteniendo esta idea desde hace años y fortalecer un proyecto que puede significar una respuesta concreta frente a la crisis hídrica de la zona norte”, señaló el edil.

Durante la presentación, Montiel expuso los aspectos técnicos y el alcance territorial del plan, mientras que los legisladores provinciales manifestaron su interés y se comprometieron a avanzar en su análisis dentro de la Cámara.

El trabajo del concejal también tendrá continuidad mañana en el recinto. En la Sesión 624 ingresarán dos iniciativas vinculadas a Aguada del Norte, impulsadas desde el acompañamiento político que Aparicio viene construyendo. Estas iniciativas son la solicitud al Gobierno Provincial para incorporar el proyecto en el Presupuesto 2026, con partidas destinadas a estudios de factibilidad, rehabilitación de pozos y obras de infraestructura; y el pedido a YPF S.A. para que remita de manera urgente toda la información técnica y operativa sobre los 20 pozos de captación de agua dulce de la zona, e incorpore un plan de recuperación efectiva priorizando a Caleta Olivia y localidades vecinas.

Además, como parte del mismo proceso de impulso, este jueves tomaron estado parlamentario dos proyectos presentados por el diputado Pedro Muñoz: uno orientado al sostenimiento de la emergencia hídrica y otro específicamente enfocado en Aguada del Norte. “Estas presentaciones fortalecen el trabajo conjunto entre vecinos, concejales y legisladores provinciales”, afirmó Aparicio.

“Lo primero que hacemos es escuchar la demanda de la comunidad. Aguada del Norte volvió a la mesa de debate porque hubo vecinos que no bajaron los brazos y porque existe voluntad política de buscar soluciones de fondo”, agregó el concejal.

Aparicio subrayó que la necesidad de avanzar con Aguada del Norte no es nueva, pero sí urgente. “Estamos ante la posibilidad de recuperar una fuente de agua estratégica. Y cada paso que damos, ya sea en el Concejo, en reuniones técnicas o en la Legislatura, apunta a construir una respuesta estructural y duradera para Caleta Olivia y toda la zona norte”.

En este sentido, remarcó que el trabajo continuará en paralelo en los dos niveles legislativos. “Esto no se resuelve de un día para otro, pero se construye con constancia. Ese es el camino que venimos sosteniendo junto a las y los vecinos”.