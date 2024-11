Agrupación “Propongamos un Sueño” cumple el sueño a deportistas caletenses

Roberto Acosta referente de la agrupación “Propongamos un sueño” de Caleta Olivia entrego pasajes ida y vuelta para 2 deportistas caletenses que viajan a torneos Nacionales.



La deportista Korana Vera viaja a Jujuy al Campeonato Nacional de Judo.



Lautaro Torres viaja al Torneo Nacional de Tenis de Mesa (ping-pong).



Roberto dijo estar “contento de poder ayudar a la gente cosa que venimos haciendo durante varios Años con la Agrupación , nosotros no Somos gobierno Nacional, no somos Gobierno Provincial ni Municipal, no manejamos Fondos, no tenemos Recursos, pero si tenemos Gestión cosa que vemos que este gobierno de turno no hace, lo Único que saben decir es No hay Plata Pero a Ningún funcionario se le cae una idea para poder ayudar a los deportistas”.

“Caleta tiene mucho Talento en distintas disciplinas pero lamentablemente tenemos un estado ausente. Quiero Agradecer a Pablo González referente Provincial de la Agrupación quien fue el que colaboró con el Pasaje ida y vuelta para que Lautaro Torres pueda cumplir el sueño de estar en el Nacional de tenis de mesa en Bs.As los próximos días. También agradezco a la Compañera Diputada Nacional Ana Ianni que colaboro con los pasajes ida y vuelta para que la deportista Korana Vera pueda estar presente en el Torneo Nacional de Judo en Jujuy”.