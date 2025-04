Agostina Mora; “Queremos saber si existe un nuevo pedido de desafuero”

Así lo indicó la Diputada Agostina Mora quien en la tercera sesión ordinaria indicó que el trabajo que se está realizando en la Comisión de Asuntos Constitucionales es muy lento y deja entrever que falta voluntad del oficialismo para proceder al desafuero de Fernando Españón en consonancia con el Art 97 de la Constitución Provincial y el artículo 181 y concordantes del Código de Procedimiento Penal.

En el final de la tercera sesión ordinaria, la Diputada Lorena Ponce solicitó el tratamiento del proyecto 007/25 que solicita el desafuero de Fernando Españón y que no tuvo los votos necesarios para tratarse ya que el oficialismo se negó a acompañar. “Para nosotros es sumamente necesario ayudar institucionalmente para que la justicia llegue a las personas que han sido víctimas de Españón, por eso pedimos el tratamiento sobre tablas en el recinto pero lamentablemente el oficialismo no acompaña y no vemos intenciones de que ocurra en algún momento”, manifestó la Diputada Ponce.



Al tiempo que la Diputada Provincial Agostina Mora hizo un paralelismo con el tratamiento del proyecto 598/24 por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres manifestando que “en este recinto aprobamos por unanimidad este proyecto de declaración pero borran con el codo lo que escriben con la mano porque unos minutos después le niegan justicia a las víctimas”, y agregó “desde el recinto también preguntamos si existe un nuevo pedido de desafuero a Fernando Españón porque, de ser así, es necesario y urgente que en la comisión de Asuntos Constitucionales se obre en consecuencia. El oficialismo se esconde en tecnicismos porque no tiene voluntad para actuar en consonancia con el Art 97 de la Constitución Provincial y el artículo 181 y concordantes del Código de Procedimiento Penal”.



“Tenemos que ser consecuentes con la función que estamos ejerciendo, debemos permitir que la justicia llegue como corresponde, le pedimos al Oficialismo que deje de dilatar los tiempos, que se ponga en lugar de las víctimas y que proceda al desafuero, deben estar a disposición de la justicia”, finalizaron las diputadas.