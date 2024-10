Agostina Mora: “El Gobierno proyecta invertir excedentes de dinero, pero no hay pauta salarial”

El Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria de Santa Cruz manifestó su preocupación frente al proyecto de Ley 453/24 del Ejecutivo Provincial sobre las “Inversiones de los Saldos de Caja generados por excedentes de liquidez”.

La Diputada María Agostina Mora explicó que el bloque se encuentra trabajando en la presentación de modificaciones sobre este proyecto en virtud del artículo 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados(as), para garantizar que los fondos públicos se resguarden de manera responsable y en beneficio de la población.

La diputada Mora señaló que el tratamiento de esta iniciativa, aprobado fugazmente y sin objeciones en las Comisiones Parlamentarias por el oficialismo, no se corresponde con la realidad económica que atraviesa la provincia. “El Gobierno Provincial declara que no hay fondos suficientes, recorta prestaciones sociales y no cierra acuerdos salariales. Sin embargo, envía un proyecto para invertir excedentes del tesoro, lo que genera una clara contradicción”, expresó la legisladora. “Queremos preservar el valor de los fondos públicos, pero mediante inversiones seguras, y no exponiéndolos a la especulación financiera.”

El bloque puntualizó que, aunque verbalmente el Gobierno aseguró que las inversiones serán “seguras” y delegadas a organismos públicos, el texto del proyecto autorizaría operaciones de alto riesgo, permitiendo la compra de acciones extranjeras y la delegación de fondos a brokers privados. “Es una contradicción respecto del caso de los fondos de Santa Cruz colocados en plazos fijos en el exterior, que fue una operación fuertemente criticada por estos mismos legisladores que ahora no sólo están de acuerdo con realizar colocaciones en el extranjero, sino que redoblan la apuesta y autorizan inversiones riesgosas de los fondos públicos, sin límites determinados por la norma y con la intervención de terceros”, destacó Mora.

“Este proyecto demuestra un modelo de Provincia con fondos excedentes, mientras los municipios enfrentan carencias. Mientras el Gobierno afirma que empresas públicas como Servicios Públicos y la Caja de Servicios Sociales son deficitarias, los santacruceños y santacruceñas no pueden pagar sus facturas de luz ante la suba de tarifas ni acceder a medicamentos por el recorte del Vademécum”, concluyó el Bloque de Unión por la Patria.