Agenda de trabajo del CAP en el interior: entrega de semillas y acompañamiento a productores

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Adrián Suárez, junto al vocal director, Facundo Kachewski, y al director de Desarrollo Agrícola, Giovanni Di Lillo, recorrió las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores, donde mantuvo encuentros con instituciones y productores locales.

En estas visitas, el organismo entregó semillas de alfalfa, avena, triticale, cebada, centeno y vicia, junto con fertilizantes, a la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores y a productores, de las mencionadas localidades, con el objetivo de fortalecer el apoyo del organismo a la producción local. Estas entregas corresponden a dos compras realizadas por el CAP por un monto superior a los $61.000.000.



Estas acciones forman parte del PLAN MIL AGRO, una iniciativa del CAP destinada a incrementar y renovar la superficie dedicada a la siembra de pasturas, a partir del aporte de insumos como semillas y fertilizantes.



Al respecto, Adrián Suárez expresó: “El CAP está presente en cada rincón de la provincia porque entendemos que la producción es una herramienta clave para el desarrollo de Santa Cruz. La entrega de semillas es un gesto simple pero fundamental, que busca acompañar a las familias y a las instituciones que todos los días ponen esfuerzo para que nuestra tierra produzca”.



Estas visitas refuerzan el compromiso del CAP de acompañar a los productores, fortalecer la producción local y trabajar por el desarrollo de cada comunidad de Santa Cruz.