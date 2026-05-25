Advierten lluvias, nieblas y posibles nevadas en Santa Cruz

La Administración General de Vialidad Provincial informó que durante el martes 26 y la madrugada del miércoles 27 de mayo se registrarán precipitaciones, bancos de niebla y heladas en distintos sectores de la provincia. Solicitan extremar las precauciones al circular.

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) emitió el Informe Nº 018 correspondiente al 25 de mayo de 2026, en el que advierte sobre condiciones climáticas adversas previstas para las próximas horas en distintos puntos de Santa Cruz.

Lluvias y posibles nevadas

Según el informe oficial, durante el martes 26 de mayo se esperan precipitaciones débiles a moderadas en los departamentos Güer Aike, Lago Argentino, Corpen Aike, Río Chico y Magallanes, con posibilidad de extensión aislada hacia otros sectores provinciales.

Además, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones níveas débiles en cercanías de distintos tramos de rutas, especialmente en el sudoeste provincial.

Durante la madrugada del miércoles 27 de mayo también podrían registrarse lluvias débiles en la zona norte de la provincia, junto con la formación de bancos de niebla y neblinas generalizadas.

Heladas y bajas temperaturas

El organismo provincial informó además que durante los próximos días se prevén heladas meteorológicas leves en sectores de precordillera y mesetas altas.

Las temperaturas mínimas tenderían a ascender durante el miércoles 27 de mayo, aunque continuarían las heladas leves a moderadas en sectores cordilleranos.

Recomendaciones para circular

Ante este panorama, la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad ante la disminución de visibilidad por precipitaciones, nieblas y neblinas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.