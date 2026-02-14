Adultos Mayores participaron de un encuentro de lectura y escritura en el Centro de Jubilados “El Amanecer”

El Departamento de Políticas para Adultos Mayores de la Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante este viernes una actividad de lectura y escritura destinada a personas mayores en el Centro de Jubilados “El Amanecer”, ubicado en Eva Perón 1235.

La propuesta contó con la participación de integrantes de la agrupación Río Gallegos Lee, colectivo cultural que impulsa encuentros y talleres literarios abiertos a la comunidad.La titular del área, Stella Maris Mora, destacó que la iniciativa surge del trabajo territorial que el departamento viene desarrollando en los distintos centros de jubilados y de una inquietud particular surgida en uno de ellos.

“Con el tema de las Olimpiadas y los juegos lúdicos estamos constantemente en todos los centros de jubilados. Y uno de ellos nos propuso hacer una actividad de lectura, de escritura, o talleres literarios. Era algo que nunca habíamos hecho, así que empezamos a tener contacto con Antonio Andrade, de Río Gallegos Lee, que nos orientó en cómo encarar esta propuesta. Hoy es nuestra primera vez”, explicó.La funcionaria señaló que se invitó a los participantes a llevar libros propios o textos escritos por ellos mismos para compartir en voz alta.

“Hay gente que no tiene libros publicados pero sí escribe, y la idea es poder leer esos textos y compartirlos. Esperamos que sea una experiencia muy amena”, expresó. En ese sentido, subrayó la importancia de este tipo de actividades para el bienestar integral de las personas mayores: “Esto ayuda a la memoria y a la parte cognitiva. Socializar, recordar, leer y compartir son fundamentales.

Es una actividad que también tiene algo de lúdico, pero que apunta mucho a lo cognitivo”.Mora consideró que este primer encuentro puede marcar el inicio de un espacio sostenido en el tiempo. “Supongo que es el inicio de algo. Vamos a ver cómo nos va, pero la idea es que puedan surgir talleres literarios para que los adultos mayores empiecen a hacer sus propios escritos”, sostuvo. Asimismo, agradeció al equipo del área y al acompañamiento del municipio para llevar adelante propuestas destinadas a este sector de la comunidad.

“Trabajamos con todos los centros de jubilados y desde hace algunos años logramos fortalecer este vínculo. Tenemos muy buena respuesta y buenas expectativas para este año”, agregó.Por su parte, Antonio Andrade, representante de la agrupación Río Gallegos Lee, valoró la convocatoria y el trabajo conjunto con el municipio.

“Estamos muy contentos. El sostenimiento en el tiempo y el entusiasmo del colectivo hacen que nos convoquen a este tipo de actividades. Significa que estamos presentes en la comunidad como una referencia artística y literaria”, señaló.La agrupación, que ya cumplió tres años y se encamina hacia el cuarto, desarrolla encuentros mensuales abiertos a la comunidad, además de diversas propuestas culturales.

“Hemos hecho actividades para infancias, juventudes y adultos. Tratamos de convocar a quienes están escribiendo en sus casas y no se animan a mostrar sus textos. Promover la lectura y la escritura es fundamental, pero también lo es compartir lo que uno produce, ver qué genera, aprender de los demás y nutrirse en comunidad”, remarcó Andrade.El escritor también destacó el crecimiento del interés por la literatura en la ciudad y la participación de nuevos autores.

“El año pasado organizamos un concurso autogestionado de primer libro de poesía y tuvimos ocho participantes, algo que nos sorprendió y que significa ocho libros nuevos para la comunidad”, comentó.Desde Río Gallegos Lee recordaron que su actividad central es un encuentro mensual de lectura abierto a todo público, que se realiza el último domingo de cada mes a las 17 horas en distintos espacios de la ciudad.

“La idea es seguir circulando por Río Gallegos y que la gente se anime a participar. Nos pueden encontrar por redes sociales o a través de nuestro correo electrónico”, concluyó Andrade.

El objetivo del área organizadora es seguir generando espacios que fortalezcan la memoria, la creatividad y la socialización en las personas mayores.