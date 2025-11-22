Adultos Mayores del Centro de Día “Recuerdos Compartidos” participaron de la Peña “Viento Sureño”

Este jueves, adultos mayores del Centro de Día “Recuerdos Compartidos” participaron activamente de la Peña “Viento Sureño”, desarrollada en las instalaciones del Colegio Secundario N° 36 de Río Gallegos.

Durante la jornada, el Ballet Folclórico del espacio —dependiente de la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración— presentó una muestra artística, que reflejó el trabajo sostenido que realizan a través de distintos cuadros de danzas tradicionales.



La invitación, impulsada por estudiantes de la institución educativa, se enmarcó en las acciones de intercambio y encuentro intergeneracional, que promueve el área provincial de Adultos Mayores. Estas propuestas buscan fortalecer los vínculos comunitarios, fomentar la participación activa, y poner en valor los saberes y expresiones culturales de las personas mayores.