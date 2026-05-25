Adultos mayores celebraron el 25 de Mayo con una jornada de encuentro y tradición

Con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro, participación y acompañamiento para adultos mayores, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, llevó adelante una jornada especial por el 25 de Mayo en “Alegría de Vivir”, bajo la consigna “Tradiciones que nos unen”.

La propuesta permitió compartir una tarde cargada de identidad argentina, con chocolate caliente, tortas fritas, cuerpos de baile y distintas actividades pensadas para celebrar una fecha patria desde la integración, el disfrute y la construcción de lazos comunitarios.

Al respecto, Paola Ramos, secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, destacó la importante participación de vecinos y vecinas que se acercaron a compartir la jornada. “Estamos muy contentas de celebrar este 25 de mayo. Nos sorprendió la cantidad de personas que vinieron, muchos adultos mayores con ganas de encontrarse, socializar y compartir”, expresó.

Además, remarcó que este tipo de iniciativas permiten generar espacios donde las personas mayores puedan reencontrarse, fortalecer vínculos y disfrutar de propuestas recreativas en un ámbito cuidado y cercano. La actividad también contó con la disposición de una tráffic para trasladar a quienes tienen movilidad reducida o no contaban con medios propios para acercarse al lugar.

Al realizar un balance de la convocatoria, Ramos señaló que la jornada fue altamente positiva y que permite seguir pensando nuevas propuestas. “La convocatoria fue espectacular. Siempre hacemos un balance para ver qué podemos seguir sumando en las próximas actividades, pero estamos muy contentas porque la participación fue muy buena”, destacó.

Finalmente, Paola Ramos invitó a los vecinos y vecinas a participar de las próximas propuestas que se llevarán adelante desde la Secretaría y la Municipalidad. En ese marco, adelantó que la próxima semana se realizará una nueva jornada de “Igualar Derechos” en el barrio 2 de Abril, a partir de las 14 horas, con actividades y talleres para la comunidad.