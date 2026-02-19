ADOSAC ratificó el no inicio de clases y convocó a un paro de 48 horas

El Congreso Extraordinario Provincial resolvió no comenzar el ciclo lectivo 2026 y confirmó medidas de fuerza para el 25 y 26 de febrero. Además, exigió la apertura de paritarias y cuestionó resoluciones del Consejo de Educación.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADoSaC) informó que el Congreso Extraordinario sesionó con los delegados de las 14 filiales bajo la presidencia honorífica de Mercado Ricardo, quien formó parte de la conducción provincial de la entidad.

Entre las resoluciones adoptadas, se ratificó el no inicio del ciclo lectivo 2026 con un paro y movilización de 48 horas previsto para los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero. Asimismo, el gremio exigió al Gobierno la apertura de un canal de diálogo para abordar la paritaria salarial y laboral, junto con la restitución inmediata de la cláusula gatillo y la recomposición salarial.

El Congreso también resolvió adherir al paro nacional convocado por las CTAs para hoy jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral impulsada por Milei, en defensa de la Ley de Glaciares y la protección de los puestos de trabajo, además de manifestar su repudio al congelamiento salarial de Vidal.

Por otra parte, se decidió denunciar la intervención del Consejo de Educación en las Juntas de Clasificación y rechazar la Resolución N°312/26, a la que calificaron como ilegal y arbitraria. También solicitaron la derogación de los Acuerdos 328/25 y 329/25 por considerar que afectan el régimen de licencias, y exigieron la normalización de la caja de servicios sociales.

El documento concluye con un enfático reclamo: “¡Paritarias con soluciones ya!”.