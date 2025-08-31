ADOSAC RATIFICA MEDIDAS DE FUERZA PARA MAÑANA LUNES Y EL MARTES

La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) se dirige a la opinión pública, a la comunidad educativa y, en particular, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia, para comunicar lo siguiente:

Mañana, lunes 1 de septiembre, y el martes 2 de septiembre, se llevará a cabo un paro docente de 48 horas. (Esta medida de fuerza fue resuelta en el Congreso Extraordinario celebrado el pasado sábado 23 de agosto).

La decisión se toma en respuesta a los descuentos salariales aplicados a los haberes de los docentes que adhirieron a las medidas de fuerza.



ADOSAC recuerda que estaba en manos del Gobernador no solo evitar los descuentos, sino también impedir la concreción de nuevas medidas de fuerza, tanto la semana pasada como las que se inician a partir de mañana.

ADOSAC insiste en que el gobierno debe convocar a la discusión en paritarias para encontrar una solución a este conflicto.

Además ADOSAC recuerda que el derecho a huelga es un derecho constitucional

ADOSAC deja en claro que el derecho a huelga en Argentina está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales. Este derecho es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales.



En este sentido, y en relación al fallo de la Corte Suprema en la causa “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”, que menciona que solo los gremios tienen la potestad de declarar una huelga, ADOSAC, como sindicato formal y legítimo, es el único que ha convocado y promovido las medidas de fuerza, actuando en el marco de la legalidad que nuestra Constitución y el reciente fallo de la Corte confieren.



El descuento salarial es una violación a un derecho fundamental y una represalia contra quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta.

ADOSAC exige:

1- La inmediata devolución de los descuentos ilegales y arbitrarios que el Gobierno de Santa Cruz realizó sobre salarios que no sólo revisten carácter alimentario, sino que además no cubren la canasta básica total.

2- Inmediata convocatoria a Paritarias salarial y laboral.