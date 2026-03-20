ADOSAC denunció falta de respuestas del CPE y convocó a paro provincial para el 26 y 27 de marzo

La ADOSAC denunció que no obtuvo respuestas por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE) durante la segunda subcomisión laboral realizada recientemente, y anunció un paro con movilización para los días 26 y 27 de marzo en toda la provincia.

El encuentro, que fue transmitido en vivo y contó por primera vez con la participación de la presidenta del organismo educativo, Iris Rasgido, finalizó sin avances en los principales reclamos del sector docente, según señalaron desde el gremio.

Uno de los ejes centrales del planteo sindical es la preocupación por la posible pérdida de alrededor de 1500 puestos laborales, en el marco de la reducción de secciones impulsada por la cartera educativa. Desde ADOSAC sostienen que el argumento oficial de la “caída de la matrícula” encubre un ajuste que impacta directamente en la estabilidad laboral de los trabajadores.

En contraposición, el gremio propuso la implementación de “parejas pedagógicas”, una alternativa que permitiría que dos docentes trabajen en conjunto dentro del aula para fortalecer los procesos de enseñanza, en lugar de avanzar con recortes en la planta funcional. No obstante, indicaron que la respuesta del CPE fue dilatoria y que, pese a tratarse de una propuesta ya presentada, se volvió a solicitar fundamentación pedagógica.

Durante la reunión, los representantes sindicales también cuestionaron la postura de la titular del CPE, a quien acusaron de tomar decisiones unilaterales y de incumplir acuerdos previos alcanzados el 28 de febrero. Además, consideraron insuficientes los “resguardos” propuestos por el Gobierno, al entender que no garantizan la continuidad de los proyectos pedagógicos ni la estabilidad laboral a lo largo del ciclo lectivo.

Otro de los puntos críticos fue la falta de definiciones en materia salarial. Desde ADOSAC remarcaron la necesidad urgente de una recomposición acorde a la canasta básica y advirtieron que no obtuvieron respuestas sobre la fecha de convocatoria a paritarias.

Según indicaron, la reunión finalizó de manera intempestiva, al igual que la transmisión en vivo del encuentro.

Ante este escenario, el gremio resolvió en congreso extraordinario la realización de medidas de fuerza para el jueves 26 y viernes 27 de marzo, en caso de no recibir respuestas concretas tanto en el plano laboral como salarial.