ADOSAC denuncia ausencia de paritarias en Santa Cruz

El gremio docente cuestionó la política del gobierno provincial al no confirmar la fecha de cobro de los sueldos de enero, mantener salarios por debajo de la línea de pobreza y no convocar a la mesa paritaria pese a reiterados pedidos.

La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) expresó su rechazo a la política del gobierno encabezado por Claudio Vidal, al denunciar que aún no existe una fecha confirmada para el pago de los salarios correspondientes al mes de enero de los trabajadores de la administración pública provincial.

Desde el gremio señalaron la contradicción entre los discursos oficiales sobre supuestos “grandes logros económicos” y la realidad que atraviesan miles de trabajadores, quienes continúan percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza. A esta situación se suma la falta de convocatoria a la discusión paritaria, pese a que ADOSAC realizó al menos tres solicitudes formales para reabrir el diálogo salarial.

Según manifestaron, esta combinación de factores no solo impacta directamente en la economía familiar de los docentes, sino que también evidencia un marcado desinterés por el bienestar de quienes sostienen el sistema educativo provincial.

En este contexto, el sindicato exigió de manera inmediata el pago de los salarios adeudados, la devolución de los descuentos que consideran ilegales e ilegítimos, y la apertura urgente de la mesa paritaria. Además, remarcaron la necesidad de una recomposición salarial real que permita sacar a los trabajadores de la situación de pobreza y garantizar la estabilidad laboral.

Finalmente, ADOSAC se declaró en estado de alerta y reclamó que la educación pública deje de ser un eslogan para convertirse en una verdadera prioridad, basada en salarios dignos y en el fortalecimiento del diálogo institucional.