ADOSAC convocó a un paro de 72 horas y realizará una nueva Marcha Provincial Docente en Río Gallegos

El Congreso Provincial Extraordinario de ADOSAC resolvió este viernes 17 de octubre profundizar el plan de lucha docente con un paro de 72 horas, que se llevará a cabo los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre.

En el marco de la medida de fuerza, el gremio anunció además la realización de la Tercera Marcha Provincial Docente, prevista para el jueves 23 en la ciudad de Río Gallegos, como parte de las acciones de reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales.

Desde el sindicato señalaron que la decisión surge luego de que el Gobierno Provincial suspendiera de manera unilateral la subcomisión laboral el pasado jueves 16 de octubre, lo que, según expresaron, demuestra “una falta de voluntad política para resolver el conflicto que afecta a la educación en Santa Cruz”.

ADOSAC insistió en la urgente necesidad de una recomposición salarial que garantice sueldos acordes a la Canasta Básica, así como la continuidad de la cláusula gatillo durante el año 2026 para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Entre los principales reclamos del gremio se destacan:

Reapertura inmediata de paritarias salariales.

Recomposición salarial y continuidad de la cláusula gatillo.

Defensa de los puestos de trabajo, con rechazo a cualquier intento de cierre de cargos u horas cátedra.

Más recursos para la inclusión, con la creación de cargos y gabinetes interdisciplinarios que fortalezcan los procesos de aprendizaje.

Inversión urgente en infraestructura escolar, ante la grave problemática edilicia que atraviesan las instituciones educativas de la provincia.

Finalmente, ADOSAC reiteró que “la solución al conflicto está, y siempre ha estado, en manos del Gobierno Provincial”, e instó a las autoridades a retomar el diálogo de manera inmediata, con propuestas serias y concretas que permitan alcanzar una salida al conflicto en defensa de la educación pública de Santa Cruz.