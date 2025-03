ADOSAC celebró el acuerdo y destacó el resguardo de puestos de trabajo

Luego de 10 instancias paritarias y semanas de conflicto, el gremio docente de Santa Cruz firmó un acuerdo con el Gobierno provincial. A través de un documento difundido este viernes 28 de marzo, ADOSAC destacó la importancia del entendimiento alcanzado, que contempla resguardo laboral, recomposición salarial y el rechazo al presentismo.

Tras semanas de tensión y con la presencia de los representantes gremiales en la última paritaria celebrada este viernes, el gremio docente ADOSAC difundió un documento en el que valoró positivamente el acuerdo firmado con el Gobierno provincial. Bajo el título “Hemos dado un importante paso adelante… y vamos por más”, el gremio enumeró los puntos centrales del entendimiento y ratificó su postura frente a la situación educativa de la provincia.

“Después de 10 paritarias, de rechazar 4 ofertas anteriores, de quebrar la conciliación obligatoria ilegal, de derrotar el intento de volver al presentismo, de concretar la más grande marcha provincial en muchos años, de 14 días contundentes de paro, finalmente hoy se firmó un acuerdo salarial y laboral con el gobierno”, comenzó señalando el texto difundido por los paritarios de ADOSAC.

En el acuerdo se garantiza “el resguardo por un año de los puestos de trabajo de aquellos docentes que hubieran sido dados de baja por cierres de curso desde febrero 2025 y que no hubieran renunciado o no hubieran recuperado sus cargos por el orden de mérito”, además del “no cierre de salas, grados o cursos por falta de matrícula durante este ciclo lectivo y la no baja de categoría de las instituciones”. La aplicación de estos criterios será instrumentada legalmente desde el 4 de abril.

Sobre lo salarial, el gremio confirmó que se acordó “una recomposición salarial basada en la cláusula gatillo de febrero hasta diciembre inclusive, basada en la aplicación del índice de inflación para la Patagonia, aplicándose al mes de febrero el 2,5 % que midió el INDEC en enero; al mes de marzo el 3,2 % de febrero, acumulativo a lo anterior y así sucesivamente hasta el índice de diciembre que se cobrará con los salarios de enero de 2026”.

Además, ADOSAC expresó: “Fuimos a la paritaria a pedir que se pague la diferencia de febrero y el incremento de marzo por complementaria y el gobierno nos contestó que esto lo cobran los activos ahora con el salario de marzo y los jubilados por complementaria”.

La cláusula acordada contempla además porcentajes mensuales de recuperación: “1 % en abril, 2 % en mayo, 2 % en junio, 1 % en julio, 0,5 % en agosto, 1 % en septiembre y 1 % en octubre. En total incluyendo la recuperación del 1,1 % de enero 2025, conforman un 6,5 % para el primer semestre y un 4 % para el segundo semestre de recuperación por encima de la inflación medida por el INDEC”.

ADOSAC valoró la reapertura del diálogo con el Ejecutivo provincial: “Con el mandato de asambleas y congresos, hemos sentado un precedente para la defensa de los puestos de trabajo, nos preparamos para exigir la titularización y mejorar nuestra legislación en las subcomisiones de trabajo”.

También se refirieron a la situación vivida durante el conflicto: “En las primeras 8 paritarias nos negaron de plano la protección de los puestos de trabajo, el gobierno no reconoció las bajas de quienes habían realizado un ajuste a través de la distribución de la matrícula, el cierre de anexos y la reorganización de EPJAS; pretendieron cerrar la negociación con la ADOSAC, amenazaron con descontar salarios y en todos estos intentos tuvieron que retroceder: Han producido el resguardo de los cargos y horas cátedra caídas o en riesgo; Han tenido que reabrir la negociación y no habrá descuento por los días de paro”.

El gremio también remarcó el valor simbólico y político de lo conseguido: “Hemos derrotado el presentismo y salimos fortalecidos habiendo vencido todos los desafíos, sin sanciones contra la ADOSAC, ni pérdida alguna para la docencia, con apoyo de la población y con una mística que se renueva, organizando cuerpos de delegados, poniendo en definitiva de pie a nuestro gremio y revalidando la democracia sindical y la unidad en la lucha”.

Finalmente, el comunicado concluyó: “Falta mucho por conquistar y recuperar, después de años donde nos destruyeron el salario y las condiciones de trabajo. Nada será fácil con el panorama político-económico nacional y provincial, pero nos preparamos para seguir dando pelea… y lograr nuevos triunfos como sector, en unidad con la clase trabajadora”.