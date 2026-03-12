ADOSAC anunció paro de 48 hs

El gremio docente provincial llamó a una medida de fuerza con movilización para exigir el cumplimiento del acta paritaria homologada por el Ministerio de Trabajo, reclamar aumentos salariales y rechazar despidos en el sector educativo.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) convocó a un paro y movilización en la provincia para las jornadas del jueves 12 y viernes 13, en el marco de una serie de reclamos vinculados a la situación salarial y laboral de los trabajadores de la educación.

La medida fue difundida a través de una convocatoria pública bajo la consigna “Todos juntos por una educación mejor”, donde el gremio informó la realización de la protesta con el objetivo de visibilizar distintos planteos dirigidos a las autoridades.

Entre los principales reclamos aparece el cumplimiento del acta paritaria homologada por el Ministerio de Trabajo, acuerdo que el sindicato considera clave para garantizar las condiciones laborales y salariales del sector docente.

El material difundido por la organización sindical también remarca la consigna “Ningún docente despedido”, en referencia a la defensa de la estabilidad laboral dentro del sistema educativo.

Otro de los ejes centrales de la convocatoria es el reclamo por una mejora en los ingresos de los trabajadores de la educación, planteado en el afiche bajo la consigna “Aumento salarial ya”.

En ese marco, el gremio también expuso la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo frente al contexto económico actual, señalando la necesidad de actualizar los salarios docentes.

La convocatoria se completa con el mensaje “Basta de perder con la inflación”, frase con la que el sindicato sintetiza el reclamo por una recomposición salarial que permita recuperar el valor de los ingresos del sector docente.

Fuente: TiempoSur