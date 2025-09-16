ADOSAC anuncia paro de 48 horas y reclama paritarias sin condicionamientos

El Congreso Provincial de ADOSAC resolvió un paro docente de 48 horas para este miércoles y jueves, en reclamo de la apertura de paritarias. El gremio también repudió la conciliación obligatoria dictada contra AMET y advirtió que la solución al conflicto depende del llamado al diálogo por parte del gobernador.

En el marco de su Congreso Extraordinario celebrado este lunes 15 de septiembre, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió llevar adelante un paro provincial de 48 horas los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre. La medida responde a la falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno provincial.

“Este conflicto se resuelve convocando a un diálogo real y resolutivo, en el marco de una paritaria”, expresaron desde la organización sindical, que volvió a exigir una instancia de negociación “sin condicionamientos”.

El gremio también manifestó su enérgico repudio a la “nueva e ilegal conciliación obligatoria” impuesta por el Ministerio de Trabajo al gremio hermano AMET, a la que calificaron como una práctica “desleal y antidemocrática”, recordando que se aplicaron dos conciliaciones en el mismo conflicto luego de que se hubiera “liberado a las partes”.

A pesar de no existir un llamado formal, ADOSAC confirmó que asistirá a la reunión de la subcomisión laboral, comunicada por los medios de prensa, para presentar su pliego de reclamos salariales y laborales.

Por último, el sindicato advirtió que la responsabilidad de resolver el conflicto “está enteramente en manos del gobernador”, a quien señalaron como el único con capacidad para convocar a las partes a una mesa de negociación genuina y dar respuesta definitiva a las demandas del sector docente.