Adolescentes participaron de un conversatorio de consumo de alcohol

Esta tarde se realizó el encuentro con adolescentes en el Centro Integrador Juvenil. Por iniciativa de la Secretaría de Infancias y Adolescencias y con el trabajo articulado entre sectores municipales, esta propuesta busca concientizar sobre el consumo problemático.

Los jóvenes tuvieron un espacio de escucha y consulta, en un abordaje del que participa también las secretarías de Cultura, Deportes y Juventud. Con la participación del Consejo Consultivo Adolescente (iniciador de la propuesta) se buscó llegar a los jóvenes con un mensaje claro y directo.

El primer conversatorio fue sobre consumo en general, realizado en el barrio Koltun. Esta vez se enfocó en la problemática en adolescentes y el tercero se llevará a cabo en el CIC Rotary 23. La secretaria de Infancias y Adolescencias Susana Pino destacó la convocatoria y participación de los jóvenes y sus familias “aparte también no es solo que vienen a escuchar, sino también hacen preguntas y resuelven algunas cuestiones en conjunto porque es teoría y práctica, derribando algunos mitos”. Pino remarcó la participación de uniones vecinales y el trabajo en conjunto entre todas las instituciones.

