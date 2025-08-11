EN VIVO
Actualización obligatoria de carta de presentación para afiliados residentes en Córdoba

La Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz informa a sus afiliadas y afiliados residentes en la provincia de Córdoba que, para continuar accediendo a las prestaciones médicas brindadas mediante el convenio con la obra social GEA, deberán actualizar su carta de presentación.

Esta gestión es obligatoria y debe realizarse de forma remota, enviando la documentación correspondiente por correo electrónico a:

conveniosreciprocidad@css.gob.ar

Requisitos:

  • Nota de solicitud
  • Recibo de sueldo
  • Certificado de supervivencia
  • DNI frente y dorso

La actualización garantiza la validez del acceso a los servicios médicos en la provincia de residencia y debe efectuarse periódicamente para mantener vigente la cobertura.

Para más información:

Dirección de Extraña Jurisdicción y Tránsito – 2966 626181 – conveniosreciprocidad@css.gob.ar

