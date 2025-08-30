Actos de vandalismo contra la obra del barrio 22 de Septiembre

Desde Distrigas S.A. denunciaron que en los últimos días se registraron una serie de ataques en los obradores que la firma Chimen Aike dispuso en el lugar donde se realiza la obra que permitirá brindar el servicio a 800 familias de Río Gallegos.

Operarios de la mencionada firma se encontraron durante la semana que dos máquinas retroexcavadoras habían sido vandalizadas y estaban con sus vidrios rotos; mientras que este sábado hallaron que la cañería PEAD de 250 mm. próxima a instalarse tenía orificios producto de que fueron perforados con clavos. También les resultó llamativo que no se registraran robos en el lugar.

Desde la firma Chimen Aike señalaron que el obrador cuenta con un sereno, pero dada la magnitud de la obra se trata de un lugar muy extenso. Por esta razón, en las últimas horas realizaron la denuncia correspondiente en la División Comisaría Sexta de esta ciudad, exigiendo medidas de resguardo para poder continuar con los trabajos y para que no deban sufrir interrupciones o altercados que demoren las labores.

Desde Distrigas S.A. ratifican que: “nuestro compromiso es con la comunidad a través de una obra que proyecta más de 14 mil metros de cañería con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos, que beneficiará a 800 familias santacruceñas”. Por eso señalan; “no es un ataque a una empresa, sino a toda una comunidad que hace varios años que está esperando una obra que significa una mejor calidad de vida y hoy ve que es una realidad”, enfatizó Marcelo De La Torre, presidente de la empresa provincial.