Acto conmemorativo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Esta tarde tuvo lugar el acto central para conmemorar el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. En la plazoleta del Libertador, se rindió homenaje al Padre de la Patria con la presencia de vecinos, integrantes salientes y entrantes de la Asociación Sanmartiniana y funcionarios del Gabinete Municipal.

Cada año se rinde homenaje al Libertador de América en la plazoleta que lleva su nombre. En este 175° aniversario de su fallecimiento, el encuentro contó con la participación de un niño historiador, Julián Soto, quien contó ante todos la vida y obra del General San Martín.

También se entregaron medallas de reconocimiento a las nuevas autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación Sanmartiniana y se reconoció a empleadas municipales destacadas. El diácono Mario Sosa tuvo palabras alusivas y bendijo el monumento.

El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia remarcó la importancia de “Entender su historia y la relevancia que tuvo dentro de nuestra patria. Tuvimos la posibilidad de reconocer a tres empleadas municipales. Fue muy positivo escuchar a un niño contando la historia, es importante que todas las generaciones tengamos conocimiento”.

Con respecto a la conformación de una nueva comisión directiva de la Asociación Sanmartiniana, afirmó: “Al margen de que haya un cambio, que continúen por este camino por muchos años más”.

Cada 17 de agosto se conmemora el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, nacido el 25 de febrero de 1778. Es una de las personalidades de la historia argentina que logró el reconocimiento indiscutido.

El prócer máximo argentino y libertador de Argentina, Chile y Perú falleció el 17 de agosto de 1850, en su casa de Boulogne-sur Mer (Francia), rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en un mausoleo construido dentro la Capilla Nuestra Señora de la Paz.