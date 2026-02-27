Actividades para adultos mayores continúan con normalidad en Río Gallegos

La Municipalidad desmintió versiones infundadas y confirmó que todas las propuestas en gimnasios y en el Natatorio Municipal se desarrollan según lo previsto. Las actividades comenzarán el 2 de marzo tras la selección del personal correspondiente.

La Municipalidad de Río Gallegos informó que todas las actividades destinadas a adultos mayores que se realizan en los gimnasios municipales y en el Natatorio Municipal continúan con total normalidad, ante la circulación de versiones infundadas.

Desde el Ejecutivo local llevaron tranquilidad a la comunidad y remarcaron que la Municipalidad “no es una sola persona, sino un equipo comprometido que trabaja de manera organizada y planificada” para garantizar la continuidad de cada propuesta.

En ese marco, se indicó que ya se concretó la selección de docentes y del personal necesario, por lo que a partir del 2 de marzo comenzarán con normalidad todas las actividades, tal como estaba previsto.

Finalmente, la gestión municipal ratificó su compromiso con el bienestar, la inclusión y el cuidado de los adultos mayores, asegurando espacios de recreación, actividad física y encuentro en distintos puntos de la ciudad.