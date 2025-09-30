Actividades especiales por el Día Internacional del Adulto Mayor en Caleta Olivia

La Escuela Municipal de Gimnasia para Adultos, junto a diversas instituciones locales, organizó una amplia agenda de actividades en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor. La propuesta incluye clases abiertas, seminarios y jornadas recreativas con la participación de delegaciones de localidades vecinas.

En diálogo con La Mañana en Patagonia, María Elena Osses, referente de la Escuela Municipal de Gimnasia para Adultos, brindó detalles sobre la programación especial que se desarrollará en la ciudad. “Mañana es el Día Internacional del Adulto Mayor, y como cada año se va a realizar una jornada especial con la participación de la Secretaría de Cultura y Deportes del Municipio, los talleres psico-gerontológicos del Hospital Zonal, la Escuela Municipal de Tejo y Sapo, la Escuela de Newcom de Las Lobas, Kosten y numerosas instituciones que adhieren y participan”, destacó.

Uno de los puntos más relevantes será la visita de la Lic. Valeria Fuentes, fundadora y directora de la academia Un ritmo diferente vale de La Rioja, quien ofrecerá por primera vez en la localidad una clase abierta y gratuita de gimnasia y movimiento adaptado, destinada no solo a adultos mayores sino también a personas con distintas capacidades. La actividad se realizará este martes a las 12 horas en el Complejo Deportivo Municipal.

Las propuestas continuarán el 2 de octubre, cuando se dicte un seminario introductorio sobre actividad física y gimnasia en el ámbito deportivo para adultos mayores y personas con discapacidad. La capacitación tendrá lugar en el Gimnasio Daniela González desde las 9:30 horas y estará dirigida a docentes, profesionales de la salud, profesores, instructores deportivos y público en general. “Se han inscripto participantes de localidades vecinas, entre ellos familiares y delegaciones interesadas en sumarse a esta experiencia”, señaló Osses.