Acreditaron los fondos de la Tarjeta Social en Santa Cruz

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que ya se encuentran disponibles los importes de la Tarjeta Social. Además, brindaron información para consultar el saldo y los canales para gestionar el beneficio.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, informó que fueron acreditados los montos correspondientes a la Tarjeta Social, destinada a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad.

Desde la cartera provincial recordaron que quienes necesiten consultar el saldo pueden comunicarse al 0810-666-2662.

Asimismo, para solicitar el acceso a la Tarjeta Social, las y los interesados deben acercarse a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) o dirigirse a las áreas municipales de Desarrollo de su localidad.