Acondicionan el velódromo municipal para próximas competencias

En el velódromo, que mostraba un notable estado de abandono, la Secretaría de Deportes y Cultura interviene con trabajos de pintura y acondicionamiento para mejorar las condiciones del predio. El Pedal Club, Amigos del Ciclismo y la Municipalidad organizan una competencia de ciclismo que se concretará este domingo.

El secretario de Deportes y Cultura David Jones encabezó la intervención. “Hace poco vinimos junto al equipo de trabajo de Deportes a ver cómo estaba la situación del velódromo. Como en todos los sectores faltaba mantenimiento”, afirmó.

Con la colaboración de la agrupación “Mujeres Vidaleras”, además de pintar y hacer limpieza, se utilizó maquinaria para emparejar el terreno. También se acercaron vecinos para ayudar con la puesta a punto del predio que es usualmente concurrido por cientos de personas para realizar actividades recreativas y deportivas.

En el lugar había postes en desuso tirados y se realizará cementado en ellos para cerrar el predio. “Sabemos que viene muchísima gente acá, no sólo a hacer ciclismo también a caminar. Era una desidia, hoy estoy muy feliz de poder reactivarlo nuevamente”, agregó.

Jones se sumó a quienes pintaban y puso literalmente manos a la obra. “Siempre lo recalco, no pasa por tener un cargo sino por el trabajo junto al vecino. A lo que requiera voy a estar, siempre lo he hecho. Me toca la parte de pintura como en el Gimnasio Mosconi, de a poquito vamos activando los sectores que realmente lo necesitan. Como todos los gimnasios y el Estadio Municipal, donde vamos a estar pronto. Es una línea que viene desde nuestro intendente y estamos acá”.