Acevedo y González Nora asumieron como vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

En un acto celebrado este viernes, en el que participó el gobernador Claudio Vidal y el gabinete provincial, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora juraron como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

El acto que, se desarrolló por la mañana, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia fue encabezado por el presidente del órgano, Dr. Daniel Mariani, quien tomó juramento a los dos nuevos integrantes. Ambos magistrados expresaron su compromiso con la Constitución y con el objetivo de garantizar una justicia independiente, imparcial y responsable.

Tras la ceremonia, Acevedo señaló que su anhelo para la provincia es “lograr bienestar y progreso” y, en el rol que ahora le toca ocupar, ser “un fiel garante de la Constitución”. Al respecto, sostuvo: “Estamos obligados a actuar solamente cuando hay un caso, una controversia, y en eso tenemos que hacer cumplir la ley, que es efectivamente por lo que hemos jurado”.

Consultado por el pedido del gobernador Claudio Vidal de una justicia independiente, respondió que se trata de “un mandato constitucional” y remarcó que su tarea estará guiada por la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad.

Por su parte, González Nora manifestó que el desafío es acercar la justicia a la gente: “No solamente aspiro a que la justicia sea un poder, sino un servicio que llegue a la ciudadanía”.

“Que las respuestas lleguen rápidas y lleguen bien”, dijo para finalizar el flamante vocal.