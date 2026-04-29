Acciones para fortalecer políticas de atención a la comunidad extranjera

Con la premisa de dar continuidad a la agenda de trabajo iniciada el año pasado, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Oficina de Extranjería, llevó adelante un nuevo encuentro de la Mesa Multisectorial de Extranjería con la participación de distintos organismos e instituciones de la ciudad.

La reunión tuvo lugar este miércoles 29 de abril en la sede del Centro de Residentes Catamarqueños y contó con representantes del Registro Civil de Caleta Olivia y Cañadón Seco, seccionales de Policía de la ciudad, universidad y diferentes dependencias municipales.

En este marco, Mónica Jáimez, directora de la Oficina de Extranjería, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, explicó que el encuentro tiene como finalidad intercambiar necesidades y problemáticas entre las diferentes instituciones, tanto municipales, como provinciales y nacionales.

“No solamente nos limitamos al tema de trámites, sino también a la integridad social”, subrayó, al referirse a la importancia de este tipo de reuniones, que permiten articular acciones entre los distintos sectores involucrados.

La funcionaria señaló que, tras una etapa inicial informativa concretada en el encuentro del 2025, actualmente se avanza en nuevos lineamientos, propuestas, acuerdos y un diagnóstico actualizado del trabajo realizado.

Finalmente resaltó que, desde la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, “una de las prioridades es el bienestardel extranjero que forma parte de la comunidad caletense”, por lo que la participación de todas las dependencias, permitirá avanzar en ese objetivo, aunando criterios para contribuir a la agilidad de ciertos trámites.